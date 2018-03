Criza imunoglobulinelor, neglijenţa sistemului care curmă vieţi. Pacienţi: „Responsabilii trebuie demişi şi anchetaţi penal“

„Incompetenţa din Ministerul Sănătăţii omoară oameni“, reclamă reprezentanţii pacienţilor după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora o ofertă de imunoglobuline a fost făcută în urmă cu trei luni de un distribuitor, iar Ministerul Sănătăţii nu a dat un răspuns oficial, nici până în prezent. Acum, în plină criză a acestor medicamente, autorităţile nu au altă soluţie decât să apeleze la celelalte ţări din UE şi NATO pentru a salva sute de vieţi aflate în pericol.

„Incompetenţa din Ministerul Sănătăţii omoară oameni. O femeie a decedat, un adolescent a încercat să se sinucidă, iar alte sute de vieţi sunt în pericol din cauza lipsei imunoglobulinelor. În aceste condiţii, nu este posibil ca tu, minister, să neglijezi ofertele distribuitorilor. Asta s-a întâmplat din cauză că instituţia este plină de oameni incompetenţi, iar departamentele nu au atribuţii clar stabilite sau au prea multe responsabilităţi şi nu fac faţă nivelului de muncă. De aceea ministrul Sănătăţii trebuie să ceară un raport de activitate al fiecărui angajat din structura pe care o conduce şi, de asemenea, să facă o evaluare temeinică a acestora. Responsabilii pentru gestionarea defectoasă a solicitărilor distribuitorilor trebuie demişi şi anchetaţi penal“, spune preşedintele Asociaţiei Pacienţilor, Vasile Barbu.

Oferta

Concret, reprezentanţii companiei Reliance Lifescience au declarat, ieri, că au înştiinţat anul trecut Ministerul Sănătăţii că pot aduce în România cel puţin 10.000 de flacoane de imunoglobulină pentru administrare intravasculară însă autoritatea competentă nu a răspuns oficial solicitării. „Până în ziua de azi, Ministerul Sănătăţii prin Agenţia Naţională a Medicamentului nu ne-a transmis un răspuns oficial, dar am fost contactaţi telefonic la începutul lunii februarie de către alţi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, responsabili de politica medicamentului şi, în cursul convorbirii am confirmat posibilitatea de a aproviziona piaţa din România cu acest medicament, după obţinerea autorizaţiei de punere pe piaţă, la preţul la care vând ceilalţi producători”, a declarat medicul Isabela Komporaly. Imunoglobina produsă de Reliace Lifescience nu este înregistrată oficial în România, deşi procesul a fost iniţiat la data de 28 decembrie 2017. Dosarul a fost revizuit de două comisii de specialitate (Pediatrie şi Boli Infecţioase) din cadrul Ministerului Sănătăţii, care au emis răspunsuri favorabile pentru susţinerea autorizării acestui medicament.

Producătorii locali de medicamente, nu au fost contactaţi

La rândul lui, patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) susţine că a contactat atât Ministerul Sănătăţii cât şi Guvernul în încercarea de găsi soluţii pentru medicamentele deficitare, cum este imunoglobulina, dar autorităţile nu au răspuns. „Am contactat de două ori în 2017 Ministerul Sănătăţii pentru a le oferi suportul producătorilor locali de a găsi soluţii pentru a aduce medicamentele deficitare din SUA sau din India, unde există mai mulţi producători, când cu crizele clonazepam (Rivotril) şi imunoglobulină. Am contactat prin intermediul presei cancelaria prim-ministrului pentru găsi soluţii de a produce local medicamente deficitare. Din septembrie şi până acum cu siguranţă am fi găsit o sursă de imunoglobulină, chiar şi poate neautorizată încă în România, dar măcar am fi reuşit să aducem ceva. Nimeni nu ne-a contactat înapoi, ca de obicei autorităţile iau legătura cu producătorii internaţionali şi nu vin la discuţii cu cei locali”, spune Dragoş Damian, CEO la Terapia Cluj.

SUA s-au oferit să ajute

În cursul zilei de ieri Ministerul Sănătăţii a anunţat că urmează să centralizeze propunerile privind aprovizionarea cu imunoglobulină. „Sunt 70 de state care au achiesat la acest mecanism. Probabil ne vor oferi şi soluţii. SUA au spus că au o soluţie, dar, repet, le centralizăm şi vedem", a afirmat Pintea după o întâlnire cu reprezentanţii celor cinci mari producători de imunoglobulină din Europa. România a declanşat, luni seara, mecanismul de protecţie civilă, care constă în solicitarea ajutorului ţărilor UE şi NATO, în vederea aprovizionării cu imunoglobuline.