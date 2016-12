Cod galben de ceaţă, chiciură şi polei în mai multe judeţe

Potrivit meteorologilor, judeţele Alba, Harghita, Sibiu, Covasna, Braşov şi Mureş se află sub cod galben de ceaţă, cu precădere în zonele joase, ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m, izolat sub 50 m. Totodată, ANM subliniază că izolat sunt condiţii de formare a poleiului. Codul este valabil până la ora 14.00.

Şi judeţele Brăila şi Maramureş se află sub avertizare de cod galben de ceaţă până la ora 12.00

La ora 11.00, meteorologii preconizează că vor ieşi de sub codul de ceaţă judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, unde au fost condiţii de chiciura, Iaşi şi Botoşani, unde burniţa a favorizat izolat depuneri de polei.