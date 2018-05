Biologii, biochimiştii şi chimiştii din sistemul sanitar protestează în faţa Ministerelor Sănătăţii şi Muncii

Protestatarii poartă măşti sanitare şi mănuşi chirurgicale, având pancarte cu mesajele: "OBBCSSR vrem coeficient 3,75%", "OBBCSSR solicită 6% din PIB pentru sănătate", "Competenţa face diferenţa", "Cerem OUG pentru salarizarea corespunzătoare a membrilor OBBCSSR", "Competenţă, nu numai licenţă".

„Venim din nou în faţa MS pentru că nu am obţinut nimic la pichetarea trecută, am depus 23 de petiţii, adrese, solicitări de audienţă, memorii, scrisori deschise, cu diferite subiecte legate de exercitarea profesiilor noastre şi nu am primit nimic. Suntem ignoraţi, suntem umiliţi, pentru că ni se spune că nu suntem vitali pentru pacienţi”, a declarat Constanţa Popa, lector universitar la Facultatea de Biologie şi chimist medical principal, citată de Agerpres.

Ea a precizat că principala nemulţumire a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar este faptul că li se schimbă statutul profesional.