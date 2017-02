Atenţionare de ceaţă, chiciură şi polei în trei judeţe din Moldova, joi dimineaţa

Intre orele 7:00 şi 10:00, în judeţul Botoşani, dar şi în zonele de câmpie a judeţelor Neamţ şi Suceava, se semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. În plus, în aceste zone vor fi condiţii pentru depunere de chiciură şi polei.

Meteorologii au emis, joi, o nouă atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă pentru mai multe localităţi din judeţul Cluj, valabilă în următoarele trei ore.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 10:00, în judeţul Cluj, în zona localităţilor Huedin, Aghireşu, Ciucea, Izvoru Crişului şi Poieni, se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. În aceste zone vor exista condiţii pentru depunerea chiciurei.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineaţa, o atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei pentru zona de câmpie a judeţelor Arad şi Timiş, valabilă până la ora 9:00.

Potrivit meteorologilor, în zonele atenţionate se va semnala ceaţă, fenomen care determină reducerea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. De asemenea, vor exista condiţii pentru depunere de chiciură şi polei.