Asociaţia service-urilor auto cere deputaţilor să modifice legea RCA pentru a evita apariţia unui blocaj

Solicitarea ASSAI vine în contextul în care termenul de plată a despăgubirii a fost extins în legea RCA de la 10 zile la 40 de zile, iar în România nu există preţuri de referinţă pentru bunuri şi servicii, potrivit Digi24.ro.

„Guvernul Cioloş, odata cu emiterea OUG a RCA, a făcut şi un cadou legislativ firmelor de asigurări, prelungind termenul de plată a despăgubirii de patru ori, acesta ajungând la 40 de zile. Cine căştigă din prelungirea termenului de plată a despăgubirii? Asigurătorul sau păgubitul RCA?”, a declarat preşedintele ASSAI, Cristian Muntean.

Al doilea articol vizat este cel legat de plata despăgubirilor. Potrivit proiectului de lege, „pentru prejudiciile produse bunurilor, despăgubirile se stabilesc pe baza preţurilor de referinţă pe piaţă la data producerii riscului asigurat”. Muntean atrage însă atenţia că, în România, nu există preţuri de referinţă pentru bunuri şi servicii.

„În mod particular, în domeniul reparaţiilor auto, este absolut imposibil să fie calculat un preţ clar de referinţă valabil pentru toate unităţile reparatoare, în condiţiile in care Registrul Auto Român are în evidenţă peste 9860 de unităţi reparatoare autorizate, dintre care 15% se închid/înfiinţează anual”, a declarat Muntean, în cadrul comunicatului.

El mai spune că, atunci când un păgubit trebuie să primească o despăgubire, formulările trebuie să fie clare şi să nu permită interpretări. Consecinţa menţinerii acestui articol, potrivit lui Muntean, ar fi apariţia unui blocaj dacă firmele de asigurări ar diminua în mod arbitrar plata despăgubirilor. În plus, s-ar prelungi nejustificat de mult timpul de indisponibilizare a autovehiculului în service, iar păgubitul nevinovat de producerea unui accident ar putea fi tras la raspundere pentru diferenţele de cost neachitate de către asigurător.