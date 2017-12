Începe construcţia la primul spital de oncologie şi radioterapie pediatrică din România

Este pentru prima dată când, în România, un ONG construieşte un spital de la zero, exclusiv din donaţii şi sponsorizări şi este ultimul Crăciun în care 80% dintre firme mai pot decide să redirecţioneze 20% din impozitul pe profit. În România, unul din doi copii bolnavi de cancer moare, în timp ce, în Europa 80% dintre ei trăiesc.

Impactul modificărilor fiscale

„Statul român nu a construit nimic în domeniul oncologiei pediatrice în ultimii cincizeci de ani. La ora actuală, nu există un centru de tratare a copilului bolnav de cancer care să beneficieze de toate serviciile necesare pe parcursul tratamentului acestuia: servicii de terapie intensivă, chirurgie, radioterapie şi chimioterapie”, arată Oana Gheorghiu, fondatorul Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

În plus, modificarea adusă de Guvern Codului Fiscal, care intră în vigoare de la 1 ianuarie, elimină posibilitatea de a redirecţiona până la 20% din impozitul pe profit la final de an, sub formă de sponsorizare, pentru peste 50.000 de companii, afectând, practic, 80% dintre companiile care până acum puteau sprijini astfel de proiecte.

Câţi copii suferă de cancer în România