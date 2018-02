Viorica Dăncilă, despre raportul privind revocarea şefei DNA: Nu sunt jurist, dar am văzut că este foarte argumentat

„Îl apreciez pe ministrul Tudorel Toader. Nu sunt jurist, dar am văzut că este foarte argumentat. Acum va merge la CSM pentru un aviz şi apoi la Klaus Iohannis. Dincolo de persoană, trebuie luată masura care să respecte Constituţia. Dincolo de percepţii,dincolo de a ne poziţiona de o parte sau de alta, care mi se pare anormal. Trebuie să ne poziţionăm de partea justiţiei.", a declarat Viorica Dăncilă referitor la raportul prezentat joi de ministrul Justiţiei.





Prim-ministrul a fost întrebat dacă preşedintele Iohannis ar trebui să o revoce pe Codruţa Kovesi: „Nu îmi permit să îi dau sfaturi preşedintelui Klaus Iohannis, dar cred că trebuie să citească cu foarte mare atenţie acest raport. Trebuie să ia măsurile care se impun pentru a arăta că legea e sfântă în România şi că se aplică pentru toată lumea“, a răspuns şefa Executivului.





Despre declaraţiile europarlamentarei Ana Gomes





Premierul Viorica Dăncilă a venit cu o replică dură la afirmaţiile făcute de europarlamentara socialistă Ana Gomes cu privire la Legile Justiţiei şi la cererea de revocare a Laurei Codruţa Kovesi. Premierul României a susţinut că eurodeparlamentara din Portugalia a avut declaraţii neinspirate, din dorinţa de a se face remarcată şi că, spune ea, poate fi comparată cu Monica Macovei, pentru modul în care îşi defăimează ţara.







“După părerea mea e o declaraţie total neinspirată. Doamna Ana Gomes, însuşi Portugalia a vrut să îi retragă imunitatea pentru defăimarea propriei ţări. Cred că putem să o asemănăm cu doamna Monica Macovei. E membră a fundaţiei Friends of Europe, patronată de domnul Soros, deci nu e în necunoştinţă de cauză a ceea ce vrea să inducă în România. Consider că şi-a depăşit atribuţiile de europarlamentar. Am discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre legile justiţiei şi i-am rugat să luăm legătura când e nevoie. Au fost întru totul de acord. Această privire la general nu e corectă. Inclusiv doamna Ana Gomes nu spune ce e incorect şi ce nu se poate aplica. Sunt intenţiile unui om care vrea să iasă în evidenţă.”, a declarat Viorica Dăncilă la România TV.







Depre relaţia cu preşedintele Iohannis şi candidatul PSD la alegerile pentru preşedenţie





Despre relaţia cu preşedintele Iohannis, premierul Dăncilă a afirmat că-şi doreşte „o relaţie instituţională între Preşedenţie, Guvern şi Parlament”, o relaţie care „să fie bazată pe proiecte importante pentru Românie”. „Dacă vor fi lucruri importante sper ca Preşedintele să sune la guvern. Sper să fie unitate în acest an atât de important pentru ţară”.





Întrebată dacă va candida la vreo funcţie în partid la Congresul PSD, Viorica Dăncilă a afirmat „categoric nu; eu sunt preşedintele Organizaţiei Naţionale a Femeilor din PSD şi voi susţine în continuare drepturile femeilor. Altfel, în acest moment, sunt prim-ministrul României şi îmi voi dedica toate energiile acestei funcţii”. Ea a apreciat, referitor la congresul PSD, că „un congres este sănătos pentru viaţa politică, fiind îmbrăţişat de toţi membrii comitetului executiv al partidului”.





Cu privire la pregătirea alegerilor prezidenţiale de către PSD, premierul României a afirmat că „deşi stabilirea unui candidat pentru prezidenţiale este încă un lucru prematur, dintotdeauna preşedintele partidului a candidat la funcţia de preşedinte”.





Despre Legea Pensiilor, Legea Salarizării şi investiţiile de la ministerul Transporturilor





În ceea ce priveşte Legea Pensiilor, Viorica Dăncilă a declarat că "avem 3 modele pentru legea pensiilor, avem o variantă, dar există încă dificultăţi din punct de vedere tehnic. Sunt peste 5 milioane de pensionari, avem oameni care trebuie să ia fiecare dosar în parte. Asta presupune o suplimentare a personalului care lucrează la această lege. Trebuie să vedem cum vom aplica din punct de vedere tehnic această lege. Nu vreau să ne aflăm în situaţia de a avea disfuncţionalităţi. Vrem o lege care să rezolve problemele şi care să fie îmbrăţişată de pensionarii din România. Niciunui pensionar nu îi va scădea pensia. Pensia minimă va creşte de la 5200 de lei la 6400 de lei anul acesta, punctul de pensie va creste la 1100 anul acesta.vom aplica acelaşi principiu european: la muncă egală să fie remuneraţie egală. Ne-am propus ca până la sfârşitul anului să mergem cu legea pensiilor în Parlament, dar e important ca atunci când venim cu legea, să nu avem probleme”.







Cu privire la Legea Salarizării, premierul a declarat că aceasta va avea la bază patru piloni principali: 1. La muncă egală, plată egală; 2. Sustenabilitate, „bugetul trebuie să fie sustenabil pentru a susţine majorările salariale, şi el este în acest moment”; 3. Domeniile Strategice: Educaţia şi Sănătatea şi 4. Reducerea Polarizării, unde urmărim reducerea raportului dintre cel mai mare şi cel mai scăzut salariu de la 15:1 la 12:1.





Întrebată cu privire la investiţiile de la Ministerul Transporturilor, şi în special investiţiile în construcţia de autostrăzi, premierul a declarat că „există un val de aşteptări justificat în această privinţă, şi vrem să vedem un plan clar până la 10-11 martie”. „Trebuie să existe termene clare, cu persoane care să răspundă pentru realizarea fiecărui termen”, a completat liderul PSD. Ea a specificat că anul acesta se încearcă realizarea a 60 de km de autostradă iar până la sfârşitul anului 2020 vor fi „realizaţi cei 350 de km din programul de guvernare al partidului”.





„În ceea ce priveşte investiţiile de la Ministerul Transporturilor vom încheia achiziţia a încă 27 de aeronave Tarom, după ce am achiziţionat deja trei”, a susţinut Viorica Dăncilă.