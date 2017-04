Olguţa Vasilescu: Legea salarizării este în linie dreaptă. Orizontul de timp este să se aplice de la 1 iulie

„Legea este bună, nu este perfectă, aşa cum am spus de fiecare dată. Am şi spus că vor mai fi făcute probabil suficiente amendamente. Sigur că nu vrem să se modifice esenţa acestei legi. M-am uitat pe câteva dintre amendamentele care au sosit până acum pe adresa pe care noi am dat-o a Ministerului Muncii. În majoritatea cazurilor nu s-a citit legea pentru că altfel nu aveau cum să facă asemenea greşeli sau să pună astfel de întrebări. Pur şi simplu ei îşi includ vechimea în salariu de bază cum era până acum ori în această lege are vechimea în afara salariului de bază care se adună şi la ele se aplică sporurile. Din această cauză sunt mulţi care spun că le scad salariile, dar nu au făcut calculul bine”, a afirmat Olguţa Vasilescu, la Parlament.

Ministrul a ţinut să precizeze că proiectul legii salarizării unitare este „în linie dreaptă”, urmând să intre în vigoare la 1 iulie, aşa cum este specificat şi în programul de guvernare.

„Legea este în linie dreaptă. Orizontul de timp este exact cum scrie în programul de guvernare, la data de 1 iulie ea să se aplice”, a completat Olguţa Vasilescu.

Întrebată când va fi depus la Parlament proiectul legii salarizării unitare, ea a spus: „Cât mai repede”.

„Oricum eu nu am niciun stres că ea nu va trece destul de repede de Parlament, tocmai din cauza aceasta am luat şi amendamentele care mai sunt depuse de parlamentari ca să vedem ce mai putem modifica noi direct atunci când o depunem. Să nu mai fie nevoie să stăm foarte mult în dezbaterea parlamentară”, a completat ministrul.

De asemenea, întrebată dacă ia în calcul o cerere de reexaminare a preşedintelui Klaus Iohannis, Olguţa Vasilescu a răspuns afirmativ.

„Da, am luat luna iunie ca să fie pentru atacul la CCR sau pentru întoarcerea înapoi a legii, dar mai avem o lună de zile în care putem să intrăm cu ea în dezbatere”, a conchis ministrul Muncii.

Liderul deputaţilor PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi, la finalul şedinţei grupului deputaţilor social-democraţi, că nu există un orizont de timp pentru depunerea la Parlament a proiectului legii salarizării unitare, fiind foarte puţin probabil ca acest demers să fie făcut în cursul acestei săptămâni.

Întrebat când va fi depus proiectul legii salarizării unitare, deputatul PSD a răspuns: „Când se vor termina absolut toate dezbaterile şi toate amendamentele şi după ce vom avea un feedback de la toate partidele”.

De asemenea, chestionat dacă există un orizont de timp, Marcel Ciolacu a răspuns negativ. „Nu am, nu s-a stabilit lucrul acesta. O să stabilim”, a subliniat deputatul PSD.

La insistenţele presei care l-au mai întrebat dacă sunt şanse ca proiectul legii salarizării unitare să se depună în această săptămână, liderul deputaţilor social-democraţi a răspuns: „Nu cred”.