Un lider PSD vrea ca bugetarii să poată fi concediaţi mai uşor: „Să ştie în fiecare zi că, dacă nu-şi fac treaba, a doua zi, poate nu mai au loc de muncă“

„Trebuie schimbat radical în administraţie un lucru esenţial. Am auzit multe critici, am auzit şi susţinători ai acestei idei, că Statutul funcţionarilor publici trebuie desfiinţat, adică sa avem doar personal contractual in administraţie. Că vorbim de Fisc, de Inspecţia Muncii, de fonduri europene mai ales. La final de zi pleacă acasă fără niciun fel de grijă fiindcă a doua zi vor gasi totul la locul lui, dosarele aşteptând pe birou. Deci oamenii de la stat ar trebui să aibă aceeaşi temere poate ca cei din privat. Să ştie în fiecare zi că, dacă nu-şi fac treaba, a doua zi, poate nu mai au loc de muncă. Este normal, aşa cred eu“, a declarat Eugen Teodorovici, preşedinte al Comisiei buget-finanţe de la Senat.

reprezentantul PSd a punctat faptul că în prezent funcţionarii publici nu i-ar asculta pe şefii lor. „Nu poţi tu ca şi conducător de unitate de administraţie publică sa te loveşti de acele persoane care îţi râd în fată (...) Pentru că, până îl treci prin comisii, tu răspunzi în fata populaţiei pentru ceea ce faci şi nu faci la instituţie. Nu, vin acolo, vreau sa am acest instrument posibil. A, că greşesc şi concediez incorect un angajat, atunci plătesc ca anagajator", a mai spus Eugen Teodorovici.