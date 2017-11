UDMR nu se dezice de PSD. Kelemen: Nu vom semna moţiunea de cenzură. Relaţia cu PNL s-a stricat enorm în ultimul an

"Ieri am avut o discuţie cu Raluca Turcan şi cu Iulian Dumitrescu şi am spus că în primul rând ar trebui să vedem relaţia noastră, UDMR-PNL, pentru că în ultimul an, lucrurile s-au stricat enorm de mult. Moţiunea de cenzură este binevenită oricând, dar în acest moment această moţiune de cenzură nu are o finalitate dorită, pentru că PSD şi ALDE au o majoritate stabilă, cifric. Eu mă mir că Partidul Naţional Liberal depune o moţiune de cenzură pe nişte măsuri fiscale neoliberale, dar mă rog, e treaba lor dacă se ciocnesc trenurile în capul lor sau nu se ciocnesc, nu mă interesează. Am spus alt lucru de principiu: înainte de orice dezbatere despre o astfel de aventură politică, ar trebui să ştim cine va fi propunerea lor pentru postul de premier, dacă va cădea Guvernul, programul de guvernare, direcţia în care vor să ducă ţara. Chestia aia că se va stabili după vot pe mine nu mă mulţumeşte în nici un fel. Noi nu vom semna această moţiune de cenzură”, a spus Kelemen Hunor la RFI.

Biroul Executiv al PNL a decis luni, în unanimitate, depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvenrului Tudose, demers în vederea căruia liberalii vor negocia cu toate partidele în afară de PSD şi vor organiza o serie de proteste în toate marile oraşe ale ţării.

”PNL a hotărât la reuniunea Biroului Executiv, împreună cu grupurile parlamentare, în unanimitate, depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului PSD-Dragnea-Tudose. Ordonanţa care a răvăşit sistemul fiscal din România, care pune în pericol dezvoltarea economică a României, care creează un haos în toate domeniile, care reprezintă un atac împotriva mediului de afaceri şi angajaţilor, atât din sectorul privat, cât şi din sectorul public, alături de înrăutaţirea dramatică a tuturor indicatorilor economici stau la baza acestei decizii”, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv.