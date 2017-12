Toader îi răspunde lui Iohannis: Am avut intenţia să dialoghez, dar am auzit din senin că şi-a pierdut încrederea în mine. A nu-l căuta nu înseamnă a-l evita

"Am văzut declaraţiile preşedintelui. Fac parte dintr-un guvern politic. Preşedintele are atribuţiile pe care i le conferă Constituţia. Preşdintele poate întoarce o lege la reexaminare sau o poate trimite la CCR. Ministrul Justiţiei poate dialoga cu preşedintele, era în intenţia mea în faza iniţială a proiectului. Dar, din senin, am auzit o declraţie în care preşedintele spunea că şi-a pierdut încrederea în Ministrul Justiţiei. Am luat partea bună: că a avut încredre la un moment dat. Nu l-am căutat niciodată pe preşedinte. Dar a nu-l căuta nu însemană a-l evita. Am considerat că trebuie să rămân în banca mea. Altcumva, aş fi introdus în dialogul dintre noi un factor subiectiv", a spus Tudorel Toader.

"Ne-am întâlnit în CSAT. Dacă domnia sa ar fi considerat util să avem o întrevedere, ar fi putut să-mi spună şi sigur dădeam curs. O să-mi văd mai departe de limitele mele de competenţă legală şi instituţională", a mai spus Toader.

Cât despre referendumul pe care Iohannis îl poate demara ca să blocheze legile Justiţiei, Tudorel Toader a spus: "Trebuie să vedem dacă există posibilitatea unui referendum având ca obiect legile Justiţiei, să vedem dacă nu cumva printr-un astfel de instrument s-ar înlătura dreptul constituţional pe care îl are Parlamentul de a legifera. Trebuie să vedem dacă referendumul poate avea ca obiect domeniul de reglementare (Justiţia - n.r) şi limitele în care putem face referendumul".

Tudorel Toader a spus că modificările le legile Justiţiei din România nu seamănă cu modificările operate de Polonia, modificări care au dus la sancţionarea Varşoviei de cître Comisia Europeană.

"Cunosc schimbările survenite în legislaţia din Polonia. Am avut o lungă întrevedere cu ambasadorul Poloniei la Bucureşti. Sunt modificări diferite, proceduri diferite, soluţii diferite. Nu putem compara România cu situaţia Poloniei. Eu respect foarte mult instituţia preşedintelui României, o instituţie care ar trebui să asigure neutralitate faţă de orice partid politic şi care să promoveze interesul naţional şi nu anumite interese", a spus ministrul Justiţiei, după ce preşedintele Klaus Iohannis a avertizat că România ar putea fi sancţionată de Comisia Europeană exact după modelul Poloniei din cauza legilor Justiţiei.