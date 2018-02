Tensiuni în PSD. Replica lui Codrin Ştefănescu pentru Dragnea. „Nu ştiu de ce i-am devenit antipatic. Nu ştiu dacă o să fie vreo execuţie în Congres“

„Dacă am devenit antipatic pentru domnul Dragnea, trebuie să îşi asume. Eu nu fac decât să emit nişte idei. Eu îmi exprim îngrijorările sau iau poziţie publică când lucrurile o iau razna în fiecare zi. Nu ştiu de ce i-am devenit antipatic, dar sper să o rezolvăm. Am vorbit şi la CEX“, a afirmat Ştefănescu, într-o intervenţie la Antena 3, referitor la afirmaţia lui Liviu Dragnea că ar vorbi „cam mult“ şi „cam rău“ pentru poziţia pe care o are în partid.

Mai multe, secretarul general-adjunct nu a ezitat să îl contreze pe Dragnea şi pe tema candidatului social-democrat la prezidenţiale. Şeful PSD a spus că e exclus ca la Congresul PSD din martie să se stabilească viitorul candidat la prezidenţiale.

„Mi-aş dori să lansăm candidatul la preşedinţie la Congres. Electoratul nostru să îl vadă pe omul cu care se va confrunta preşedintele Iohannis peste mai puţin 2 ani de zile. L-aş susţine pe Dragnea la preşedinţie. Nu ştiu dacă va fi vreo execuţie în Congres“, a spus Codrin Ştefănescu.