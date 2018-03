Tăriceanu: Cei care critică guvernarea să nu uite că România are cea mai înaltă creştere economică din Europa

Călin Popescu Tăriceanu a transmis, sâmbătă, un mesaj video participanţilor la Conferinţa Teritorială a ALDE Olt, în cadrul căreia a fost aleasă noua conducere a formaţiunii.







“Cei care critică din punct de vedere economic guvernarea nu trebuie să uite un lucru esenţial - că România are cea mai înaltă creştere economică din toată Europa. Dacă guvernarea din punct de vedere economic ar fi fost greşită, atunci fiţi convinşi că nu am fi putut să realizăm această cifră impresionantă. Dar, sigur, că guvernarea nu înseamnă obţinerea unei creşteri economice numai de dragul cifrelor, ea trebuie să se reflecte în ceea ce spun eu mereu, buzunarul cetăţeanului. Acesta este motivul pentru care, împreună cu partenerii noştri de guvernare, am hotărât o serie de măsuri de majorare a salariilor în sectorul public, salariile minime au fost majorate, salariile din educaţie, salariile din sănătate, salariile din justiţie şi multe alte sectoare, aşa cum este firesc pentru că toţi ne dorim să trăim cât mai aproape de ceea ce este media europeană”, a transmis Tăriceanu.





El a mai susţinut că, potrivit sondajelor de opinie, ALDE a ajuns la 14-15 la sută, fiind al treilea partid din ţară, dar că îşi doreşte ca la alegerile de anul viitor să fie a doua forţă politică din România. “Vreau ca la viitoarele alegeri care sunt anul viitor ALDE să ajungă să fie a doua forţă politică a ţării. Şi cred că şansele sunt de partea celor care sunt ambiţioşi, care-şi doresc acest lucru şi avem şi un context favorabil care e dat de performanţa extrem de slabă a PNL, partid care a ajuns să fie partidul celor care susţin instituţiile represive ale statului”, a mai transmis liderul ALDE.





Tăriceanu a atras atenţia că mulţi dintre membrii ALDE arată o aplecare spre partea administrativă a guvernării, iar unii dintre ei "parcă au uitat că trebuie să facă politică".





La evenimentul de la Olt a participat, alături de alţi membri din conducerea naţională a partidului şi europarlamentarul Norica Nicolai, care în cadrul intervenţiei sale a cerut demisia preşedintelui Comisiei de Cultură a Camerei Deputaţilor, Gigel Ştirbu, pentru modul în care "l-a chemat la ordin, într-un mod radical” şi stalinist,” pe directorul Televiziunii Române.





“Chiar zilele trecute ascultam o voce a unui lider din Olt, a lui Gigel Ştirbu, care dovedeşte în ce major derapaj radical şi stalinist a ajuns PNL. Să chemi la ordin un director de televiziune pentru că a permis difuzarea unui interviu şi să o faci de maniera de care domnul Ştirbu, preşedinte al Comisiei de cultură din Parlament, a făcut-o. Maniera în care a făcut-o poate fi a unui fost comisar sovietic, dar domnul Ştirbu pretinde că este un lider liberal autentic. Acest lucru nu face decât să-l oblige pe domnul Ştirbu la o demisie de onoare, pe care i-o cer astăzi la Olt, din funcţia de preşedinte al Comisiei de cultură”, a susţinut Norica Nicolai.





Filiala judeţeană Olt a partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) şi-a desemnat sâmbătă conducerea în cadrul Conferinţei Teritoriale desfăşurată la Slatina, evenimentul având loc în prezenţa a peste 400 de delegaţi ai ALDE Olt. În urma votului exprimat de către delegaţii prezenţi la Conferinţa Teritorială de Alegeri ALDE Olt, preşedinte a fost desemnat deputatul Mihai Niţă.