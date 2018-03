Surse: Cine se încălzeşte pentru funcţia de ambasador în Israel. PSD pregăteşte un nou val de consuli. Dăncilă a ordonat evaluări rapide. „E scuză pentru epurări“

Preşedintele PSD Liviu Dragnea îi cerea ziele trecute ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, să vină cu o propunere pentru funcţia de ambasador în Israel, neocupat de mai bine de un an. Potrivit unor surse diplomatice, prima şansă pentru a pleca la Tel Aviv o are Monica Gheorghiţă, secretar de stat în MAE pentru Afaceri Globale, promovată în funcţie în ianuarie 2017 de guvernarea PSD. Monica Gheorghiţă a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, are un master în relaţii internaţionale la SNSPA şi un doctorat în ştiinţe militare la Academia SRI, sub îndrumarea profesorului Cristian Troncotă. Surse dipliomatice o descriu succint: „E foarte obedientă, dar profesionistă“. Vorbeşte fluent engleză, franceză, spaniolă şi are cunoştinţe de germană şi de chineză.

Avantaj politic: este susţinută de Liviu Drganea. Dezavantaj: nu are o relaţie foarte bună cu Andreea Păstârnac, fost ambasador al României în Israel, fost ministru pentru diaspora, în prezent consilier al premierului Viorica Dăncilă. Andreea Păstârnac a condus ambasada din Tel Aviv până în ianaurie 2017, când a fost numită ministru. Şi-a păstrat funcţia şi în Cabinetul Tudose, însă, în ianuarie, a fost înlocuită cu Natalia Intotero, unul dintre principalii sposnori ai PSD. Partidul n-a lăsat-o pe drumuri. Premierul Viorica Dăncilă a numit-o pe Andreea Păstârnac mai întâi secretar de stat, iar după numai o săptămână a avansat-o în funcţia de consilier „în aparatul de lucru al premierului“. Păstârnac este unul dintre diplomaţii în care Liviu Dragnea are maximă încredere, după ce i-a aranajat mai multe vizite liderului PSD în Israel.

Potrivit unor surse politice, Păstârnac i-a înlesnit lui Drganea şi relaţia cu actualii consilieri israelieni. Aceleaşi surse susţin că Dragnea ar fi vrut să o trimită înapoi ambasador al Tel Aviv, însă Păstârnac a considerat mutarea un spas în spate pentru cariera sa diplomatică, aşa că a preferat funcţia de consilier al premierului, care-i oferă mai multă putere politică.

Axa Gigi Becali- New York- Tel Aviv

O altă variantă discutată în PSD pentru funcţia de ambasador în Israel este Cătălin Dancu, fost avocat al mai multor politicieni şi oameni de afaceri controversaţi, trimis consul general la New York de către premierul Sorin Grindeanu. Dancu are o relaţie strânsă cu Liviu Dragnea şi, în acelaşi timp, are o imagine bună în Israel. În 2014, Cătălin Dancu a primit din partea Comunităţilor Evreieşti din România medalia de onoare „Dr. Wilhelm Filderman – Rasplată după merit” pentru „demers autentic şi continuitate în desăvârşirea aspiraţiilor de bine şi de progres ale evreilor din România, în spiritul Justiţiei şi al demnităţii umane”.

Scurt palamres al avocatului Dancu. I-a apărat pe: Dinu Patriciu, Dorin Marian, Cătălin Harnagea, Sorin Roşca Stănescu, Radu Moraru, Gigi Becali, Dumitru Sechelariu, Alexander Adamescu, Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu.

„Evaluarea diplomaţilor, scuză pentru epurări“

Surse diplomatice au declarat pentru „Adevărul“ că premierul Viorica Dăncilă, la solicitarea lui Liviu Dragnea, i-a cerut ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, să demareze o evalaure „rapidă, concisă şi sintetică“ pentru fiecare diplomat în parte. Timp de execuţie: două zile. Viorica Dăncilă a stabilit trei criterii principale de evaluare. Unu: activitatea politico-diplomatică. Doi: promovarea imaginii României. Trei: activitatea economică a ambasadei/consulatului.

„Este vorba de o cerere pentru evaluarea activităţii ambasadelor şi asta înseamnă implicit şi a şefilor de misiuni care răspund de activitatea diplomatică în exterior. E o chestiune care la noi se face anual, fiecare ambasadă la sfârşitul anului transmite un raport de activitate în decursul lunii ianuarie “, a spus Teodor Meleşcanu.

„Nu e adevărat ce spune Meleşacanu. Evaluarea din luna ianaurie, cea anuală, e una, iar acum suntem în luna martie şi premierul Dăncilă a cerut altă evaluare, care e doar o scuză pentru viitoarele epurări politice. PSD vrea să schimbe câţiva consuli şi are nevoie de un pretext“, au replicat surse diplomatice pentru „Adevărul“. Spre deosebire de funcţiile de ambasadori, unde Guvernul propune, iar preşedintele Iohannis decide, învestirea unui consul se face printr-o simplă hotărâre de guvern.

Evalurăle au fost deja centalizate de Teodor Meleşcanu, care le va trimite la Guvern, unde, potrivit unor surse politice, vor ajunge pe mâna Andreei Păstârnac, care va decide cine rămâne în funcţie şi cine va fi chemat la Bucureşti.

Dragnea a ordonat

Despre evaluarea diplomaţilor români a vorbit, iniţial, liderul PSD Liviu Dragnea. „Am un respect deosebit pentru corpul diplomatic, dar vreau sa vedem şi noi totuşi această ţară ce avantaje a avut de pe urma acestor oameni“, a afirmat Dragnea. Surse diplomatice au delcarat pentru „Adevărul“ că, după mesajul liderului PSD, premierul Viorica Dăncilă ar fi acuzat mai mulţi diplomaţi români că nu-şi apăra ţara în străinătate, cu trimitere directă către diplomaţii de la Bruxelles, suspectaţi că au „defăimat“ România în disputa pe legile Justiţiei. Un diplomat vechi de carieră răspunde: „ În ochii oficialilor europeni, mult mai rău e atacul pe care politicienii români îl dau la adresa Justiţiei şi a statului de drept. În rest, cum să dezinformeze ambasadorii români? Statele europene n-au la rândul lor ambasadori în România? Nu ştiu ce se întâmpla la noi? Nu avem cum să minţim“.