Scandalul „ofiţerilor acoperiţi“ din PSD. Cristian Rizea, dat în judecată de foştii colegi pe care „i-a deconspirat“

În contextul în care, Comisia SRI îi ca cere, mâine, directorului SRI, eduard Hellvig, să retragă ofiţerii acoperiţi din instituţii, fostul deputat PSD, Cristian Rizea, spune despre mai mulţi social-democraţi că sunt ofiţeri acoperiţi. „În sfarsit un lucru bun face si Dragnea : «retragerea acoperitilor din institutii» ! Sper sa-i elimine in primul rand pe acoperitii din PSD: domnii deputati Mihai Tudose, Gabriel Vlase, Georgian Pop, Marcel Ciolacu şi mai sunt vreo 2-3 ….( unii chiar primari de sector). Si credeţi-ma că ştiu bine ce vorbesc”, a scris Cristian Rizea, pe pagina sa de Facebook.

În replică, cel puţin doi din social-democraţii nominalizaţi de Rizea îl vor acţiona în judecată pentru acuzaţiile sale. „Domnul Rizea spune că am comis o infracţiune. Ţin să vă anunţ că am luat legătura cu un avocat şi îl voi da în judecată pe domnul Rizea. Cred că a fost pus de cineva, dar nu mă interesează. Dacă aş lăsa lucrurile aşa, înseamnă că i-aş da dreptate“, spune deputatul PSD Marcel Ciolacu, secretarul Camerei Deputaţilor, pentru „Adevărul“.

„Acoperit este să nu te bănuiască nimeni“

Aceeaşi decizie a luat-o şi vicepreşedintele PSD Mihai Tudose, fost ministru al Economiei. „Avocat. Nu am încotro. Înseamnă că are dreptate dacă nu îl dau în judecată. Sunt anumite zone care sunt interzise prin lege. Aşa cum este şi Parlamentul. Nu mai zic că serviciul încalcă legea. Ştiu că nu e într-o situaţie fericită, dar nu am cum să fac altfel. Ideea că faci studii la vedere şi eşti acoperit... Acoperit este să nu te bănuiască nimeni, nu să ai pe CV. Am vorbit deja cu avocatul pentru a depune“, a spus Mihai Tudose, vicepreşedinte PSD, petnru „Adevărul“.

Fostul preşedinte al Comisiei de control a SRI, Georgian Pop, spune că au existat verificări în urma unor dezbateri în spaţiul public privind existenţa unor ofiţeri acoperiţi în insatiuţii. „Este o prostie ce spune Rizea. În baza verificării, SRI nu are situaţii de incompatibilitate ( ofiţeri acoperiţi în zone interzise prin lege). Asta am făcut la prima audiere a conducerii după ce am ajuns preşedinte de comisie, apoi ori de câte ori a apărut din nou tema în spaţiul public. Ultima dată în primăvara anului 2016“, a spus deputatul PSD Georgian Pop.

„E prea acoperită ţara asta“

Jurnalistul Ion Cristoiu a publicat pe blogul său o serie de fotografii în care generalul SRI Elena Istode apare alături de fostul deputat Cristian Rizea şi de soţia acestuia , făcute într-o vacanţă de lux la Monaco şi Cannes. Vacanţa ar fi fost pe banii lui Rizea, trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă, spălare de bani în formă continuată şi influenţarea declaraţiilor.

Întrebat dacă a făcut o solicitare în Comsiia de control a SRI referitoare la „acoperiţi”, preşedintele PSD Liviu Dragnea a spus că Românie este „prea acoperită”. „Şi ăsta este un subiect care trebuie lămurit, ţara asta până la urmă este «acoperită». Eu cred că nu există instituţie publică din România în care să nu fie acoperiţi de la SRI. Nu cred că este vreo instituţie de presă care să nu aibă acoperiţi de la SRI. S-a vorbit de multe ori despre acoperiţi din justiţie. Parcă e prea acoperită ţara asta. Nu îmi dau seama de ce la o primărie, de exemplu, e nevoie să fie acoperiţi”, a răspuns preşedintele Camerei Deputaţilor.

Întrebat dacă subiecutl a creat valuri în interiorul partidului, Marcel Ciolacu, un apropiat al lui Liviu Dragnea, a spus că nu. "Ne cunoaştm cu toţii", a spus Ciolacu.