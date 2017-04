Scandalul alegerilor prezidenţiale din 2009. Ce urmează

Jurnalistul Dan Andronic, care, în 2009, a făcut parte din echipa de campanie a candidatului Traian Băsescu, a dezvăluit că în noaptea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2009 a fost acasă la Gabriel Oprea, unde se mai aflau capii SRI de la acea vreme, George Maior şi Florian Coldea, dar şi Laura Codruţa Kovesi, pe atunci procuror-general. Andronic lasă de înţeles că cei trei au pus umărul la victoria pe care Traian Băsescu a obţinut-o la mustaţă în faţa lui Mircea Geoană, cel care pornea ca mare favorit. Tot Dan Andronic susţine că cei trei, etalându-şi puterea, foloseau expresia: „noi suntem statul“.

Fostul preşedinte Traian Băsescu, care în ultima vreme a lansat atacuri dure la adresa şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, cere arestarea celor implicaţi şi spune că, dacă ar fi ştiut că Maior, Coldea şi Kovesi uneltesc în favoarea sa, le-ar fi umplut „botul de sânge“. „Va imaginaţi că vreunul dintre oamenii ăştia şi-ar fi putut vreodată permite să spună «dl preşedinte, la această masă stă tot statul, noi va garandam al doilea mandat»?! Le umpleam botul de sânge pe loc!“, a replicat Traian Băsescu.

Fostul vicepremier Gabriel Oprea, care, potrivit lui Andronic, ar fi găzduit întâlnirea de taină din noaptea alegerilor, a intrat în direct la Antena 3 pentru a lămuri lucrurile. ”Mă uit la televizor şi mă doare capul. În decembrie 2009 eram parlamentar independent. Anunţasem cu câteva zile înainte că dau o petrecere la mine acasă. Au fost Vasile Dâncu, Dan Andronic, George Maior, Anghel Iordănescu. Invitaţia a fost la mine acasă la 19.30, masa a început la 20:00 şi s-a terminat la 22:30. La ora 23:00 nu mai era nimeni. A fost o simplă masă.”, a spus Gabriel Oprea la Antena 3, după care legătura telefonică s-a întrerupt.

Ulterior, Oprea a revenit şi a continuat. ”M-a bătut la cap nevastă-mea ca să intru. Nu infirm că a fost Florian Coldea. Vin marţi la dumneavoastră şi voi spune adevărul.”, a adăugat Oprea.

Imediat după precizările lui Gabriel Oprea, Dan Andronic a scris pe Facebook următorul mesaj: ”Am un singur comentariu de făcut la declaraţia lui Gabriel Oprea. Am stat în 6 Decembrie 2009, până după ora 21.00 cu Sebastian Vlădescu, Ioana, fosta soţie a lui Călin Popescu-Tăriceanu, plus nişte prieteni. Aceştia pot confirma că am văzut exit-pollurile împreună. Şi că le-am spus dinainte că va câştiga Băsescu. Vlădescu a aflat primul, conversaţia telefonică a avut loc pe balcon, de el am dat primul când m-am întors în casă. Telefonul lui Oprea a venit după ora 21.00, după anunţarea rezultatelor. Am ajuns la el in jurul orei 22.00. Gabriel Oprea nu m-a invitat niciodată la ziua lui Nicolae Onţanu, pe care nu-l prea cunoşteam. M-a chemat la el acasă. Nu este cam ciudat să fie sărbătorit Onţanu la Oprea acasă... N-am stat la nici o masă. Am intrat direct în birou. Unde se aflau Maior, Coldea şi Kovesi. Plus adjunctul lui Kovesi de la PG. Într-adevăr, era şi Vasile Dâncu”, a scris Andronic.

Replica lui Gabriel Oprea va veni săptămâna viitoare, tot în direct la Antena 3, căci vicepremierul i-a promis lui Mihai Gâdea, în direct, că marţi, după Paşte, va fi la el în studio pentru a spune, „bărbăteşte“, adevărul.

Lumina vine din Parlament

PSD şi ALDE au anunţat înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă, care să-i audieze pe toţi cei implicaţi în alegerile prezidenţiale din 2009. Componenţa comisiei va fi stabilită săptămâna viitoare, iar Liviu Dragnea s-a autopropus deja preşedinte. „Am vorbit cu colegii mei să verifice dacă eu, ca preşedinte al Camerei, pot fi preşedinte al acestei comisii de anchetă“, a anunţat liderul PSD.

Liberalii n-au încredere în ancheta parlamentară. „Are caracter strict propagandistic şi strict politic. Nu cred că cineva are interesul să afle adevărul. PSD încearcă să politizeze acest subiect şi va încerca să se răsfuiască cu liderii unor instituţii care nu-i sunt pe plac. Nu cred că această comisie de anchetă va putea rezolva ceva concret. Anii pierduţi cu al doilea mandat al preşedintelui Băsescu nu ni-i va mai da nimeni înapoi. Ar fi important să ne concentrăm pentru viitor“, a spus, la Adevărul Live, preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi.

„Geoană, aşază-te la coadă, că primul e Năstase“

Traian Băsescu a luat peste picior decizia PSD. „Este Săptămâna Mare şi, în principiu, am încercat să mă abţin de la a intra în controverse publice. Încerc să o fac şi acum legat de ultima iniţiativă din «Programul de guvernare» al PSD-ALDE: înfiinţarea unei comisii de anchetă cu privire la alegerile prezidenţiale din 2009. Ce bucurie pe capul celor pe care, din 2000 încoace, i-am bătut în alegeri pe unde i-am prins. Îşi vor lua, în sfârşit, revanşa. Ce-i drept, nu la urne, ci la televizor”, a scris Traian Băsescu pe Facebook. „Geoană, Năstase şi Ponta, fiţi, în sfârşit, fericiţi. În concluziile anchetei, talentatul preşedinte Dragnea vă va declara preşedinţi ai României. Geoană, ai grijă, aşază-te la coadă, că primul la rând este Adrian Năstase“, a încheiat, Băsescu, ironic.

Marian Vanghelie, unul dintre principalii susţinători ai lui Mircea Geoană în 2009, spune că şi el ştia implicarea lui Gabriel Oprea şi a lui George Maior pentru a-l face pe Traian Băsescu să câştige scrutinul. „Nu neapărat că ştiam că au fost la Gabriel Oprea acasă, dar ştiam implicarea lui Oprea, ştiam implicarea lui Coldea. Ştiu şi cum au fost anunţate persoanele implicate, plecând de la domnul Maior în jos“, a spus Vanghelie.