Saga găurii de 10 miliarde din buget: PSD fredonează refrenul „greaua moştenire tehnocrată“

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat că Guvernul PSD a constatat dispariţia a zece miliarde de lei în timpul guvernării Cioloş, fapt ce va face subiectul unei anchete parlamentare desfăşurată de Comisiile reunite de Buget-Finanţe. „Comisiile reunite de Buget-Finanţe să audieze cum s-a putut ca în august şi noiembrie să facă două ordonanţe de rectificare pozitivă. Conform programării iniţiale la adoptarea bugetului pentru 2016, veniturile erau estimate pe final de an la 231,1 miliarde lei. La sfârşitul anului, veniturile au fost de 221,1 miliarde lei, mai puţin cu 10 miliarde. În timpul unui an constaţi că veniturile sunt mai mari, deci apar bani în plus pe care trebuie să-i repartizaţi. La 30 septembrie erau informaţii că veniturile sunt mai mici cu nouă miliarde. Au mai făcut o rectificare şi au ajuns la 235 de miliarde de lei ca şi prognoză. Realitatea a fost că erau 221, deci cu 14 miliarde mai puţin“, a spus Liviu Dragnea.

„Gaura nu există“

Practic, Dragnea acuză că la cele două rectificări bugetare făcute, în august, respectiv în noiembrie, Guvernul Cioloş a prognozat venituri mult mai mari decât cele înregistrate, bani pe care PSD se baza pentru a aplica creşterile de salarii şi de pensii, reducerile de taxe promise în campania electorală. Acuzaţiile liderului PSD îi vizează pe premierul Dacian Cioloş şi pe miniştrii de resort ai Guvernului Cioloş: ministrul de Finanţe, Anca Dragu, şi ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.

„Pentru orice om cu minime cunoştinţe economice, o astfel de «gaură» ar fi presupus fie venituri mai mici, fie cheltuieli mai mari decât cele prognozate şi, oricum, ar fi trebuit să se regăsească în deficitul bugetar - ceea ce nu este cazul. Această «gaură» nu există. Realitatea este că în 2016 veniturile curente au fost mai mari decât în 2015, iar deficitul final a fost sub cel prognozat şi aprobat de Parlament odată cu bugetul pe anul trecut“, a reacţionat Dacian Cioloş.

Proiectul de buget şi cele două rectificări bugetare făcute de Guvern într-un an sunt realizate în funcţie de estimările veniturilor şi ale cheltuielilor, pe baza cărora se calculează deficitul bugetar. „Bugetul din fiecare an începe de la zero. Se face un cadru macroeconomic, pe baza căruia se estimează veniturile şi cheltuielile. La sfârşitul anului se trage linie şi dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, este surplus, dacă sunt mai mici este deficit. Dacă ai încheiat anul pe deficit, creşte datoria publică, iar dacă e surplus, scade datoria publică. Bugetul este o construcţie anuală, care se reia de la zero“, a explicat fostul ministru de Finanţe, Anca Dragu, care a arătat că România a încheiat 2016 cu un deficit de 2,59% din PIB, semnificativ sub nivelul programat. „Deficitul bugetar este 2.59% din PIB faţă de 2,8% din PIB, ţintă cu care am început anul. Dacă aşa-zisa gaură ar fi existat, deficitul ar fi sărit în 2016 de 4% din PIB, însă a fost de 2,59% din PIB“, a mai precizat Dragu.

„Ne veţi îndatora ţara şi viitorul“

Fostul premier Dacian Cioloş a arătat că măsurile promise de PSD în campania electorală nu pot fi îndeplinite fără măriri de taxe sau fără ca România să se împrumute de la creditorii internaţionali. „Bugetul ţării nu este un sac fără fund, şi nici nu poate fi administrat haiduceşte, domnule Liviu Dragnea. Promisiunile dumneavoastră populiste vor fi aplicate pe spatele celor care muncesc cinstit şi plătesc taxe, ne veţi îndatora ţara şi viitorul. Este acelaşi mod de lucru folosit de PSD şi cât timp am guvernat: tehnocraţii sunt de vină. PSD îşi acoperă nerealizările şi promisiunile mincinoase cu diversiuni şi propagandă“, a mai spus Cioloş.

Fostul ministru al Fondurilor Europene în Guvernul Cioloş, Cristian Ghinea, a scos în evidenţă cum s-au schimbat declaraţiile lui Liviu Dragnea din campanie, comparativ cu cele de acum. „Dorel la guvernare: îi dă cu virgulă la promisiuni şi la buget. Dragnea zbiera acum o luna că guvernul tehnocrat rămâne cu bani necheltuiţi. Acum se agită că i-a lăsat gaura. În decembrie, în campanie, omul nostru era ninja cu deficitul, ramâneau banii necheltuiţi la buget: Dorel în ianuarie, la guvernare. Dorel nu ştie că linia la deficit se trage după finalul anului sau ştie şi acum face circ ca să scoată cămaşa că nu poate ce a promis în campanie? Hai, Dorele, curaj cu guvernarea! Aveţi un program de îndeplinit şi numai tu îl ştii din scoarţă în scoarţă“, a spus, ironic, Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene.

Înainte de alegerile parlamentare, Liviu Dragnea spunea că Guvernul are în vistierie miliarde de lei care nu sunt cheltuiţi. „În 2016 suntem în situaţia în care 19 miliarde de lei din 38 de miliarde, pe care îi are la dispoziţie guvernul, nu se cheltuie pe investiţii. Miliarde de lei rămân necheltuiţi la guvern“, preciza Liviu Dragnea, pe 5 decembrie.



„PSD a fost prezent în guvernarea Cioloş“

Opoziţia din Parlament susţine Guvernul Cioloş în pofida argumentelor PSD. Preşedintele PMP Traian Băsescu este de părere că Liviu Dragnea încearcă să pună în cârca tehnocraţilor imposibilitatea Guvernului PSD de a pune în aplicare măsurile promise în campania electorală sau de a majora taxele, punctând faptul că PSD a început deja prin scăderea salariilor mai mari de cinci ori decât salariul mediu brut pe economie. „Dacă «greaua moştenire» o împănăm cu o Comisie Parlamentară de Anchetă, reţeta propagandistică este perfectă pentru a motiva introducerea unor noi taxe şi impozite. Să ne pregătim să spunem adio cotei unice de impozitare. Tăvălugul a pornit cu salariile mari, urmează firmele, proprietăţile şi de ce nu, aerul. Asta a «uitat» Dragnea să spună în campanie“, a mai spus Băsescu.

Senatorul PNL Florin Cîţu, specialistul în Finanţe al liberalilor, spune că PSD a avut reprezentanţi în Guvern care au cunoscut datele aşa cum arătau în realitate, deci lipsa informaţiilor nu poate fi un argument pentru Liviu Dragnea. „Tot programul PSD cu care a câştigat alegerile a fost întocmit şi cu sprijinul celor peste zece secretari de stat care au contribuit cu informaţii şi nu numai la acest program de guvernare. La care se adaugă un prim vice-prim-ministru (Vasile Dîncu – n.r.). Aşadar, PSD a fost prezent în guvernarea Cioloş. Domnule Preşedinte Dragnea, în momentul acesta ochii tuturor investitorilor, ai instituţiilor financiare internaţionale şi ai ambasadelor străine sunt aţintiţi asupra noului guvern pe care l-aţi instalat. De aceea mai multă prudenţă în declaraţii ar fi bine-venită“, sună apelul liberalilor.



Puterea unei anchete parlamentare

Liviu Dragnea s-a răzgândit de la o zi la alta, iniţial, intenţia sa fiind de a înfiinţa o comisie specială de anchetă parlamentară. „Acea procedură este de durată şi pe noi ne interesează ca adevărul să iasă la iveală“, a explicat Dragnea. Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, orice comisie permanentă poate porni, la solicitarea unuia sau a mai multor membri ai săi, o anchetă, în cadrul competenţei sale, cu încuviinţarea plenului Camerei Deputaţilor, privitoare la activitatea desfăşurată de Guvern sau de administraţia publică. Conducerile celor două Camere au convocat pentru astăzi birourile permanente reunite, cu scopul de a trimite solicitarea către Comisiile reunite de Buget-Finanţe.

„Vom avea un Birou Permanent reunit pentru a repartiza la Comisiile de buget-finanţe din Cameră şi Senat cele două ordonanţe de rectificare bugetară din anul 2016, cea din august şi cea din 23 noiembrie. Pentru că până astăzi aceste ordonanţe nu fuseseră repartizate la Comisiile de specialitate. O să le cerem Comisiilor de specialitate buget-finanţe, înainte de a întocmi raportul, să se constituite în comisii de anchetă şi să facă o anchetă asupra procedurii şi asupra veridicităţii datelor care au stat la baza celor două rectificări pozitive”, a precizat Liviu Dragnea.