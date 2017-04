Petre-Florin Manole este absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București. Din aprilie 2015, este membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

A lucrat 4 ani pentru Institutul pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel și mai bine de 10 ani ca activist în mai multe organizații pentru drepturile omului.

În 2006 a fondat, împreună cu mai mulți colegi și profesori universitari, Centrul de Studii Rome al Universității din București. În anul 2010 a fost parte a programului profesional International Visitors Leadership Program al US Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, pe tema Politica externa si Drepturile Omului.

În 2009 a devenit membru al Partidului Social Democrat. Din iunie 2012 este consilier local la Primaria Sectorului 5 din București.