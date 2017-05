România îşi lansează campania de promovare a candidaturii pentru un mandat de membru în Consiliul de Securitate al ONU

„Campania de susţinere a candidaturii pentru un nou mandat de membru nepermanent în CS ONU se va desfăşura sub sloganul «România: un angajament de durată pentru Pace, Justiţie şi Dezvoltare» şi reprezintă un obiectiv ambiţios de politică externă al ţării noastre. Programul vizitei ministrului afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, la New York, include o suită de evenimente dedicate promovării candidaturii României, centrate în jurul momentului oficial de lansare a campaniei, organizat la sediul ONU, în prezenţa reprezentanţilor Organizaţiei, ai corpului diplomatic acreditat la New York şi ai cercurilor de presă”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit documentului, agenda vizitei lui Meleşcanu include întrevederi cu Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, Secretarul General adjunct pentru afaceri politice, Jeffrey Feltman şi Secretarul General adjunct pentru operaţiuni de menţinere a păcii, Jean-Pierre Lacroix. Totodată, ministrul român al afacerilor externe va avea convorbiri cu actualul şi cu viitorul preşedinte al Adunării Generale a ONU.

România a depus, în 2006, candidatura pentru un nou mandat de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, pentru locul alocat Grupului Estic, în intervalul 2020-2021. Alegerile vor avea loc în iunie 2019.

De la momentul aderării sale la ONU, în anul 1955, România a mai deţinut patru mandate de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU (1962, 1976-1977, 1990-1991, 2004-2005).

Ministerul Afacerilor Externe a elaborat `Strategia României privind obţinerea unui nou mandat de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU în perioada 2020-2021”, în baza căreia a fost adoptat, la nivelul ministerului, ”Planul de acţiune pentru promovarea candidaturii României la CS ONU la alegerile din 2019”. Momentul ales pentru lansarea oficială a campaniei României a ţinut cont de preluarea de către ţara noastră a preşedinţiei rotative a Grupului Est European din cadrul ONU, la 1 iunie 2017.