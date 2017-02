KLAUSTROFOBIA. Reportaj de la şedinţa în care PSD l-a huiduit pe Iohannis. Cum a rupt preşedintele sala în două

Se anunţa o zi politică agitată încă de la intrarea în Palatul Parlamentului. În locul celor doi jandarmi care urmăresc de obicei în surdină televiziunile de ştiri, ieri aşteptau zeci de tineri. Reporterii au dibuit rapid câteva feţe cunoscute şi au dat verdictul: „Sunt de la tineretul social-democrat. Dacă îi bagă în plen, să vezi ce scandal o să iasă“.

Un etaj mai sus, parlamentarii Opoziţiei acuzau: „PSD n-a chemat ambasadori la discursul preşedintelui, dar a adus oameni de la partid să huiduie“. Au urmat câteva minute încărcate de dileme jurnalistice. Vine Grindeanu l-a discursul lui Iohannis? Oare îl lasă Dragnea? Îl aşteaptă Tăriceanu pe Iohannis? Întrebări care îşi aşteptau răspunsul. Călin Popescu Tăriceanu vine la microfon şi explică de ce premierul Sorin Grindeanu nu a fost invitat de Parlament la discursul preşedintelui. „Există principiul separaţiei puterilor în stat: preşedintele a cerut să se adreseze Parlamentului, nu există o procedură de adresare către Guvern“, a explicat, sec, Tăriceanu. Când jurnaliştii i-au amintit că pe lângă legi mai există şi cutume, Tăriceanu a făcut stânga-mprejur.

Jurnaliştii au plecat şi ei spre intrarea Parlamentului, pentru a vedea cine-l întâmpină pe Iohannis. Conform cutumei, şefii celor două Camere îl aşteaptă pe şeful statului, însă în aceste vremuri de dihonie politică nu mai e loc de cutume. Tăriceanu şi Dragnea au refuzat, aşa că pentru primirea preşedintelui au fost delegaţi Cătălin Predoiu (PNL) şi Mihai Goţiu (USR), vicepreşedinţii Opoziţiei de la Camera Deputaţilor şi de la Senat. Prezenţa lui Goţiu a scos din nou răutatea din jurnalişti. „Au reuşit să-l trezească?“, s-au ghiontit reporterii, aluzie la faptul că Mihai Goţiu adormise cu zi înainte în timpul dezbaterilor pe buget.

„PSD a promis ceva şi a făcut altceva“

Klaus Iohannis a intrat în sala de plen în aplauzele parlamentarilor PNL şi USR. Tinerii din PSD au fost uitaţi pe holurile Parlamentului, după ce Liviu Dragnea a fost sfătuit că „nu dă bine să facă şi mai mult scandal“, după cum au povestit surse din partid pentru „Adevărul“. Dragnea şi Tăriceanu l-au poftit pe Iohannis să ia loc, după care preşedintele Senatului a simţit nevoia unei scurte intervenţii. „Domnule preşedinte, ne aflăm într-un moment foarte tensionat, pratic de criză politică. Cred că noi, cei care conducem instituţiile democratice ale statului avem obligaţia să invităm toate părţile interesate la dialog. Sunt convins că aceasta este soluţia şi mă aştept aşadar în acest sens să fie şi intervenţia dumneavoastră, să dăm dovadă cu toţii de înţelepciune şi de responsabilitate“, a spus preşedintele Senatului.

Din jilţul instalat special în plen, Iohannis a zâmbit şi a rotit uşor încheietura mâinii. Acel semn care poate fi tradus prin: „Cine ştie. Poate da, poate nu“. Era atâta tensiune în plen, încât jurnaliştii cu experienţă şi-au amintit de momentul în care Traian Băsescu a condamnat comunismul, în urmă cu 10 ani. Acum, urma să se condamne „penalismul“.

Preşedintele Klaus Iohannis a luat cuvântul, iar cuvântul s-a transformat în săgeată. „M-aş fi adresat şi Guvernului, dar este ocupat. Dar nu-i bai, la ei am fost deja“, a fost prima frază rostită de Iohannis, care a privit uşor în stânga, la tribuna unde în mod normal se aşază miniştrii. Ieri, scaunele au fost goale. „PSD a promis în campanie ceva şi în primele zile s-a apucat de altceva. «Pohta ce aţi pohtit», grija ce aţi avut-o se vede că nu a fost ce a declarat în campanie. Nu prosperitatea poporului român a fost prima prioritate. Grija primă a fost să vă ocupaţi de dosarele penalilor, şi românii sunt indignaţi şi revoltaţi!“, a spus Klaus Iohannis. A fost primul moment când aleşii PSD au cedat nervos şi au început să strige: „Şase case“.

La tribună, Liviu Dragnea privea în gol, iar Călin Popescu Tăriceanu mâzgălea cu pixul pe hârtie. Era abia începutul. „Retragerea Ordonanţei 13 şi, eventual, demiterea chinuită a unui ministru (Florin Iordache - n.r.) este cu certitudine prea puţin. Alegeri anticipate sunt în această fază prea mult“, a continuat Iohannis. Dintr-odată, Marcel Ciolacu, liderul deputaţilor PSD, s-a ridicat din bancă şi a ţâşnit spre ieşire, fiind urmat, ca un adevărat lider, de majoritatea aleşilor PSD. Din mulţime, s-a strigat din nou : „Şase case“, „Ruşine! “şi „Ai rupt România în două!“. Autorul este colectiv: PSD. Nici Iohannis n-a tăcut. „Gata, aţi obosit deja? Ghinion“, a răspuns preşedintele.

De la şedinţa plenului nu putea lipsi comicul de situaţie. Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, condamnat definitiv la un an şi jumătate pentru corupţie, a motivat astfel plecarea din sală: „Nu vreau să stau să ascult un penal“. Trimiterea nu era la el însuşi, ci la Iohannis. Dar poate cel mai puternic mesaj l-a dat senatorul PSD Emanoil Savin. De ce aţi părăsit sala, domnule Savin?, a întrebat reporterul „Adevărul“. „Întrebaţi şi dumneavoastră în altă parte. Eu sunt nou p-aici“, a răspuns, nonşalant, fostul primar al Buşteniului. În acest timp, Iohannis vorbea despre românii din stradă „care au readus lumina în procesul democratic“.

Tăriceanu a aruncat un dosar



Discursul preşedintelui a fost aplaudat în picioare de parlamentarii PNL şi USR, în timp ce maghiarii – aflaţi, concomitent, la Putere, dar şi în Opoziţie – s-au ridicat şi ei în picioare, totuşi fără să aplaude. La PMP a fost echilbru: unii stăteau şi butonau telefoanele, în timp ce Traian Băsescu şi Robert Turcescu s-au ridicat din bănci în semn de respect. Înainte de a pleca, Iohannis a vorbit câteva momente cu Liviu Dragnea, iar camerele de filmat au surprins următorul dialog: „Sper să reuşim să facem pace“, i-a spus preşedintele PSD lui Klaus Iohannis. „Şi eu“, a răspuns şeful statului.

Deşi mesajul final a fost de pace, Tăriceanu încă emana război. Dupa ce a plecat Iohannis, Dragnea şi Tăriceanu au mai rămas puţin la tribuna Parlamentului. Şerban Nicolae i-a adus un dosar lui Tăriceanu, şeful Senatului l-a răsfoit, pe urmă a sunat pe cineva şi a început să gesticuleze foarte nervos, în timp ce Dragnea îl privea placid. Tăriceanu a închis furios şi a trântit dosarul pe masa de prezidiu, iar o foaie a zburat din el.

Andronescu: Nu am fost trădătoare

Foştii miniştri ai Guvernului Ponta, Ecaterina Andronescu şi Eugen Teodorovici, dar şi parlamentari PSD mai tineri, precum Florin Manole sau Liviu Pleşoianu, au rămas până la finalul discursului preşedintelui Klaus Iohannis şi nu s-au alăturat colegilor care au părăsit şedinţa. „Să nu interpretaţi, pentru că nu am fost trădătoare niciodată şi nici nu am să fiu. Credeam că fiecare a luat decizia pe care a considerat-o. Şi aşa am făcut şi eu. Eu voiam să ascult discursul preşedintelui pentru că merg şi la televiziuni şi trebuia să ştiu“, a explicat Ecaterina Andronescu, pentru „Adevărul“. La rândul său, Florin Manole a spus: „Am rămas în sală pentru că, în mod natural, locul unui parlamentar este în sala de plen. Am rămas şi pentru că preşedintele Liviu Dragnea a rămas şi m-am bucurat să văd declaraţiile sale, în care mă regăsesc întru totul“.



România are nevoie de un guvern care lucrează transparent, care guvernează predictibil, la

lumina zilei, nu noaptea, pe furiş.

Klaus Iohannis, preşedinte