Reacţiile Rovanei Plumb şi Sevil Shhaideh în urma şedinţei Consiliului Executiv al PSD

Rovana Plumb, a precizat că este nevinovată, dar că demisia sa este cea mai bună hotărâre pentru partid.





„Mi-am prezentat poziţia în cadrul forului de conducere, am spus clar că am luat o decizie, nu la cald, am cumpănit. (....) Nu am renunţat la demisie şi nu mă joc, sunt fermă în momentul în care iau o decizie. Vreau să le mulţumesc tuturor colegilor şi să îi rog pe toţi cei care sunt de bună credinţă să înţeleagă gestul nostru. Demnitatea este ceea ce ne rămâne", a declarat Rovana Plumb, la finalul şedinţei CEx.





Întrebată dacă, în opinia sa, premierul a greşit, Rovana Plumb a spus că ea, de când este în PSD, nu a vorbit public despre problemele partidului, ci doar în cadrul forurilor statutare.





„În continuare, nu sunt vinovată, dar nici nu doresc să se folosească o serie întreagă de pretexte în bătăliile politice (...) Sunt o fire luptătoare. Ceea ce s-a schimbat sunt mai mulţi factori la care nu aş vrea să fac referire în momentul de faţă, dar vreau să vă asigur că nu există o motivaţie decât politică, pentru că nu vreau şi nu mi-am dorit niciodată să punem sub semnul întrebării guvernarea (...) Nu am vorbit de presiune politică, am spus că sunt un om de partid şi am spus că întotdeauna cvoi respecta ceea ce românii ne-au încredinţat prin votul lor”, a mai spus Plumb.





Întrebată dacă este supărată pe premierul Tudose, Rovana Plumb a spus că în politică nu există supărări şi că va rămâne membră PSD, lucru cu care se mândreşte.