Raluca Turcan a anunţat că-l susţine pe Ludovic Orban pentru preşedinţia PNL

Raluca Turcan a afirmat , luni, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că misiunea sa în calitate de preşedinte interimar al PNL, aceea de a „ţine partidul unit până la Congres”, a fost îndeplinită. „ Aş dori să fac un anunţ pentru că misiunea mea în calitate de preşedintein terimar al PNL a fost să ţin partidul unit până la momentul Congresului,să ţin partidul pe direcţia care să atragă cât mai mulţi oameni care se simt dezamăgiţi de prestaţia PSD în ultima perioadă şi, de asemenea,Congresul să fie un moment unificator, în urma căruia PNL să iasă întărit.A vem o competiţie internă şi o bună parte din misiunea pe care mi-am asumat-o a fost îndeplinită”, a afirmat Turcan.

Preşedintele interimar al PNL a precizat că în competiţia internă din partid Ludovic Orban i-a solicitat „sprijinul şi intervenţia pe moţiunea pe care o va propune Congresului, în data de 17 iunie. „Cele două căi pe care le propun şi le solicit în echipa care va strânge energiile în jurul domnului Ludovic Orban sunt structurarea unei opoziţii solide la PSD şi parteneriatul cu Klaus Iohannis. Ludovic Orban este singurul candidat l preşedinţia PNL care mi-a solicitat sprijinul şi intervenţia şi completarea pe moţiunea pe care domnia sa o va înainta în faţa Congresului. În condiţiile în care consider că PNL are nevoie ca de aer de această unitate internă, de autoritate şi de experienţă a liderului astfel încât baza să se simtă motivată sută la sută pentru a-i servi pe cei care se uită spre PNL, am decis ca astăzi să semnez moţiunea domnului Ludovic Orban şi să completez această moţiune cu cele două direcţii strategice: opoziţie fermă la PSD şi parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis”, a mai declarat Turcan.

Aceasta a precizat că „persoana care poate să strângă cel mai bine energiile din interiorul PNL este Ludovic Orban”. „Mă simt datoare să sprijin această persoană pentru ca PNL să nu mai aibă nicio motivaţie ulterioară pentru care să nu se concentreze pe politica de dreapta, fermă, convingătoare pe scena politicii româneşti” a mai spus liderul interimar al liberalilor. Aceasta a precizat că opoziţia la PSD „este fundamentală”.

„Nu poţi să câştigi alegerile parlamentare în anul 2020 dacă oamenii nu te percep ca alternativă la tot ceea ce înseamnă aroganţă, superficialitate, încălcarea legii şi abuzul la adresa statului pe care PSD l e oferă astăziîn România”, a susţinut Raluca Turcan. Ludovic Orban îşi prezintă luni, la Sibiu, moţiunea cu care candidează pentru funcţia de preşedinte al PNL la Congresul din 17 iunie. Pentru şefia PNL şi- au mai anunţat candidatura Cristian Buşoi şi Viorel Cataramă.