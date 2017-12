PSD Sibiu, despre incidentul în care a fost implicat deputatul Ioan Terea: A fost agresat din senin. Sunt protestatari coordonaţi de statul paralel

„Suntem martorii unor manifestaţii de stradă care au depăşit cu mult normele unor proteste democratice. Ne exprimăm îngrijorarea pentru ceea ce se întâmplă de câteva zile în stradă, mai ales că, este evident că felul în care au ales cei câţiva protestatari (aceiaşi de fiecare dată) să manifeste, devine din ce în ce mai periculos pentru întreaga societate”, transmite PSD Sibiu.

Grupul susţine că deputatul Ioan Terea a fost agresat „din senin” şi nu a reuşit să se apere, iar maşina lui a fost lovită cu pumnii şi picioarele de doi manifestanţi.

„Când am vrut să plec din Palatul Parlamentului, SPP mi-a spus că ies pe poarta din stânga. Imediat am făcut tot stânga, iar în momentul în care mi-au văzut maşina, doi protestatari au sărit pe maşină şi au început să dea cu picioarele şi cu pumnii în maşină. Unul dintre ei s-a agăţat de oglinda maşinii, am oprit pe dreapta, a venit poliţia”, ar fi spus Ioan Terea imediat după incident, conform PSD Sibiu.

Terea a făcut testul etilotest la insistenţele protestatarilor, care spuneau că este băut. Deputatul a cerut să-i fie prelevate şi probe de sânge pentru a demonstra că acuzaţiile sunt false, iar ulterior şi la poliţie, unde s-a constatat că maşina are urme pe lateral, dovada că nu a intrat în grupul de protestatarii.

„Maşina are urme clare de lovituri pe lateral (portieră dreapta - spate), semn că demnitarul NU a intrat în grupul de protestatari, aşa cum aceştia au început să strige şi să acuze, încercând să mintă forţele de ordine şi pe anchetatori”, explică PSD Sibiu.

Grupul face apel la „protestatarii de bună credinţă” să nu accepte manifestaţiile violente şi să iasă din grupurile manipulate de oameni pericoluşi care sunt coordonaţi de cei care conduc statul paralel.

„PSD Sibiu face apel către protestatarii de bună credinţă să nu accepte manifestaţiile violente şi să se retragă din grupurile manipulate de câţiva indivizi extrem de periculoşi, care, este evident că sunt coordonaţi de cei care conduc statul paralel şi vor să blocheze activitatea Parlamentului României”, spune grupul.

De asemenea, membrii PSD susţin că în permanenţa sunt oameni în stradă care instigă la violenţă şi îi manipulează pe cei paşnici, dând exemplu incidentul de săptămâna trecută, în care un bătrân de 71 de ani a fost lovit de un protestatar în Piaţa Victoriei, spărgându-i arcada, după ce acesta l-a lovit cu rucsacul.

„Noi respectăm dreptul constituţional la liberă exprimare şi dreptul cetăţenilor de a protesta, atâta timp cât aceste proteste se înscriu în limitele legii şi nu se recurge la acte de violenţă. Parlamentul este instituţia supremă a democraţiei, iar dezbaterile, schimburile de idei şi opinii trebuie să se desfăşoare în acest for, într-un mod civilizat”, spune Bogdan Trif, Preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Sibiu.

Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce miercuri seară a lovit cu maşina doi protestatari, în timp ce ieşea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi înaintat Parchetului General. Aceştia acuză că au fost loviţi cu maşina, iar unul dintre ei a solicitat să fie dus la spital, acuzând dureri la un braţ. Terea afirmă că cei doi s-au aruncat pur şi simplu în faţa maşinii