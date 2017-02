Prună: Am organizat DIICOT în oglindă cu DNA, nu am făcut nimic în vederea comasării celor două parchete speciale

"Domnul Liviu Dragnea spune că eu aş fi avut în proiect comasarea DNA şi DIICOT. Îi acord premisa proastei consilieri, căci nu pot crede că dl Dragnea se gândeşte sau îşi aminteşte de mine, tehnocrată, zilele acestea când ţara fierbe. (...) Fără cuvinte multe, am organizat DIICOT în oglindă cu DNA plecând exact de la principiul simetriei şi de la succesul DNA. Nu am făcut nimic în vederea comasării celor două parchete speciale. Ce am făcut e în actul de consolidare a DIICOT şi în susţinerea fără rezerve a DNA", scrie Raluca Prună, pe Facebook.





Fostul ministru spune că declaraţiile ei au fost altele, iar "restul e manipulare".





"La fel că şi declaraţiile succesorului la ministerul justiţiei referitoare la modificarea prin ordonanţa a legislaţiei penale. Şi aici e că la radio Erevan: da, am modificat în Iunie 2016 texte care fuseseră declarate neconstituţionale incă din 2013 şi pentru care Parlamentul nu mişcase un deget în ciudă proiectelor legislative depuse la timp de ministerul justiţiei. Şi când am propus aceste modificări, sistemul judiciar le-a salutat. Şi am făcut modificările la lumina zilei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Acum sistemul judiciar, prin vocile sale la vârf, sanctionează modificări adoptate de guvernul actual noaptea, pe 31 Ianuarie 2017. Publicate tot noaptea, la 1:15, în Monitorul Oficial. E o diferenţă uriasă, de natură, mijloc şi conţinut", susţine Prună.





Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a declarat, joi, că nu s-a luat în calcul comasarea DNA şi DIICOT, fiind vorba despre o "falsă informaţie", şi a afirmat că ideea i-a aparţinut fostului ministru Raluca Prună.





Şi preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat că primele astfel de declaraţii privind comasarea parchetelor au aparţinut fostului ministru Raluca Prună, iar la acea vreme Iohannis nu a intervenit.





Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanţă de urgenţă prin care este DIICOT va fi organizată după noi reguli şi i se modifică unele din competenţe, astfel încât va cerceta mai multe infracţiuni conexe terorismului, dar nu se va mai ocupa de fapte care se întorc în competenţa Parchetului General, printre ele aflându-se şi evaziunea fiscală.