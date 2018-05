PNL a făcut din nou blat cu PSD. Cine sunt cei 12 liberali care au votat cot la cot cu Puterea prescrierea conflictului de interese

Ludovic Orban, liderul PNL, partid care încă mai face înţelegeri pe sub masă cu PSD. FOTO Inquam Photos

Camera Deputaţilor a adoptat ieri, în calitate de for decizional, un proiect de lege iniţiat de Cătălin Rădulescu (PSD) care conţine două prevederi, pe cât de diferite, pe atât de importante. Pe de o parte, legea le oferă aleşilor locali - primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii Judeţene – posibilitatea de a face afaceri, lucru interzis de lege până acum, tocmai pentru a descuraja traficul de influenţă sau dirijarea contractele din bani publici către propriile firme.

Pe de altă parte, aceeaşi lege prevede că două infracţiuni care au lovit primari de la toate partidele – incompatibilitatea şi conflictul de interese - se prescriu după numai trei ani. Proiectul a fost adoptat cu voturile deputaţilor PSD, ALDE, UDMR şi, surpriză, cu voturile a 12 liberali. Aceştia sunt: Adriana Săftoiu, Mara Calista, Viorica Cherecheş (mama primarului din Baia Mare cercetat pentru fapte de corupţie), Angelica Fădor, Lucian Heiuş, Tudoriţa Lungu, Sorin Moldovan, Dumitru Mihălescul, Florin Roman, Cristinel Romanescu, Cristina Trăilă şi Glad Varga.

Dintre aceştia, Florin Roman, cel care deţine şi funcţia de preşedinte al Comisiei de administraţie din Camera Deputaţilor, a explicat în plen de ce susţine proiectul lui Rădulescu, referindu-se doar la partea care prevede că aleşii pot face şi afaceri în timp ce-şi exercită funcţia. „Eu cred că vremea clişeelor a trecut. Dacă vrem oameni pregătiţi, incoruptibili, care să aducă bani europeni, noi trebuie să-i plătim. Vă cer să nu vă mai uitaţi la aleşii locali ca şi cum ar fi infractori“, a afirmat Roman de la tribuna plenului, povestind cum un preşedinte de regiune din Franţa câştigă 16.000 de euro, în timp ce în România un vicepreşedinte de Consiliu Judeţean câştiga până de curând 1.000 de euro.

O explicaţie asemănătoare a fost dată de un alt ales PNL care a votat „pentru“ legea lui Rădulescu. „Nu este corect ca primarii să nu poată desfăşura alte activităţi. Ani de zile au stat pe nişte salarii mici“, a precizat deputatul Lucian Heiuş, pentru „Adevărul“.

PSD mulţumeşte oficial PNL

Iniţiatorul legii, deputatul PSD Cătălin Rădulescu, condamnat la un an şi 6 luni cu suspendare pentru fapte de corupţie, le-a mulţumit liberalilor care au votat cot la cot cu PSD. „E o zi istorică pentru primarii din România, inclusiv primarii din PNL. Într-adevăr, dacă pentru cei care şi-au pierdut mandatele nu am putut face mare lucru, pentru cei peste 500 aflaţi în procese (cu Agenţia Naţională de Integritate - n.r.), am făcut azi o reparaţie morală şi legală“, le-a transmis PSD-istul celor din sală.

Legea va merge spre promulgare la preşedintele Klaus Iohannis, care o poate retrimite la Parlament sau o poate ataca la CCR.