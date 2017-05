Parlamentul brambureşte de tot Legea salarizării

Aleşii din Comisia de muncă din Camera Deputaţilor au intrat pe ultima sută de metri a dezbaterilor privind Legea salarizării, urmând ca în şedinţa de marţi, adică prima zi de lucru din luna iunie, să dea raportul pe iniţiativa care va intra apoi la vot în plen, în acest caz Camera Deputaţilor fiind for decizional. În cea de-a doua zi de dezbatere a legii salarizării, în Comisia de muncă au fost făcute o serie de amendamente prin care acordă un spor de 15% la salariul de bază „pentru complexitatea muncii“ funcţionarilor din ministerele Mediului, Dezvoltării, Sănătăţii, din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din cadrul Parlamentului. Funcţionarii din aceste instituţii se alătură astfel omologilor din ministerele Sănătăţii, Finanţelor, Muncii şi Justiţiei care fuseseră deja incluşi în categoria celor care primesc sporul de 15%.

Alba-neagra cu salariile primarilor Deputaţii din Comisia de muncă au decis micşorarea salariilor primarilor şi viceprimarilor de localităţi cu jumătate de coeficient, adică 725 de lei, faţă de forma adoptată de Senat, unde se propusese o majorare a indemnizaţiilor cu 1.450 de lei. De această creştere de doar 725 de lei vor beneficia primarii şi viceprimarii de oraşe şi municipii din localităţi de până la 3.000 şi până la 50.000 de locuitori. Pe de altă parte, deputaţii nu au vrut să îi uite nici pe viceprimarii Capitalei şi pe vicepreşedintii de consilii judeţene şi le-au mărit şi lor leafa cu 725 de lei mai mult faţă de varianta propusă de Guvern. Concret, în actuala formă a Legii salarizării, un vicepreşedinte de CJ ia 11.600 de lei brut, în timp ce, de exemplu, un primar dintr-un oraş cu o populaţie între 20.001 locuitori şi 50.000 de locuitori va lua 9.425 de lei brut

10% „ajutoarele“ legislatorilor

Tot deputaţii din comisie s-au gândit că ar merita o mărire de salariu şi colegii lor din clădire, adică personalul de specialitate implicat în procesul legislativ. Aceştia vor avea o majorare a salariului de bază cu 10%, adică la fel ca personalul din Secretariatul General al Guvernului, Consiliul Legislativ şi Administraţia Prezidenţială. Aleşii au majorat, faţă de proiectul Guvernului, şi salariile mai multor categorii de funcţii din cadrul Consiliului Concurenţei, precum inspector de concurenţă principal, plus 700 de lei, şi inspector de concurenţă asistent, plus 600 de lei. De asemenea, şi funcţiile de conducere din Consiliul Concurenţei vor fi remunerate mai bine faţă de propunerea Guvernului, cu sume cuprinse între 1.100 şi 1.300 de lei. În comisia de muncă a Camerei Deputaţilor a fost acordat şi un spor de performanţă academică, de 10% din salariul de bază, personalului didactic din învăţământul universitar. Sporul se acordă pe o perioadă de un an, iar numărul beneficiarilor nu poate depăşi procentul de 15% din cei care predau la o unitate de învăţământ.

Medicii şi magistraţii, lefuri mai mari

Anterior, în forma adoptată de Senat, erau prevăzute majorări substanţiale de lefuri pentru magistraţi şi medici, precum şi unii aleşi locali, ceea ce a nemulţumit sindicatele. Medicii vor primi, începând cu anul 2018, salarii care pot ajunge la 12.500 de lei pe lună. Un astfel de salariu va primi un medic primar, în timp ce un specialist va obţine 9.900 de lei pe lună, iar un medic aflat în primul an de rezidenţiat va primi 5.700 de lei pe lună. Majorări salariale sunt prevăzute şi pentru managerii de spitale, care vor câştiga peste 14.000 de lei pe lună începând de anul viitor. În ceea ce-i priveşte pe asistenţii medicali, şi veniturile acestora ar urma să crească, la peste 4.000 de lei în funcţie de vechime şi sporuri.

În ceea ce priveşte personalul din Justiţie, un judecător de la Curtea Supremă, cu o vechime de peste 20 de ani în sistem, va primi 26.250 de lei pe lună, în timp ce un judecător cu grad de curte de apel, cu şase ani vechime, va obţine între 18 - 23.000 de lei lunar. Un magistrat începător de la judecătorie va avea un salariu de 12.500 de lei, iar un procuror cu peste 20 de ani vechime, cu spor pentru titlul de doctor, va primi 25.000 de lei.