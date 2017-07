Orban, despre un eventual premier PNL: Candidatul la funcţia de prim-ministru trebuie să fie preşedintele partidului

Întrebat dacă îşi doreşte să devină prim-ministru după alegerile parlamentare din 2020, Ludovic Orban a răspuns: ”În opinia mea, candidatul la funcţia de premier trebuie să fie preşedintele partidului. Dacă voi fi preşedintele partidului şi dacă voi câştiga împreună cu colegii mei din PNL alegerile parlamentare.”





Ludovic Orban a respins ideea că procesul în care este implicat ar putea să-l împiedice să candideze pentru acest post.





”Pot să vă spun cu precizie că nu numai că nu am săvârşit nicio infracţiune, dar aş putea spune chiar că am avut o conduită corectă în condiţiile în care am avut oferta de a lua nişte bani pentru bani pentru campanie, care nu era neapărat evident o formă de finanţare ilegală. Eu nu am luat banii respectivi ca să nu mai spun că nu am folosit în niciun fel funcţia politică”, a argumentat preşedintele PNL.





În mai 2016, la numai o săptămână după ce partidul l-a desemnat pentru a treia oară candidat la Primăria Bucureştiului, Orban a fost pus sub acuzare de DNA, fiind acuzat că, în calitate de candidat la Primăria Capitalei, şi-ar fi folosit funcţia politică şi ar fi cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să îşi susţină campania electorală din vara anului trecut. El a fost achitat în ianuarie 2017, de către instanţa supremă, decizia nefiind definitivă.