Dacian Cioloş, invitat să se înscrie în USR. „Dacă devine membru până la congres, poate candida la preşedinţia partidului“

„Important este că o majoritate îl doreşte în USR şi pentru că lucrul acesta se întâmplă, o invitaţie formală i-a fost adresată, pentru un dialog în ce condiţii ar dori să vină”, a spus preşedintele USR la RFI.

Nicuşor Dan precizează că există atât argumente pro şi, cât şi contra venirii fostului premier în partid, dar cele care cântăresc mai tare sunt cele pentru venirea lui Cioloş în USR.

„Argumentele pro sunt faptul că ar aduce un plus de profesionalism USR-ului, că ar aduce un plus de notorietate şi ar face un transfer de credibilitate şi ar aduce un plus de leadership USR-ului. Astea sunt pe scurt argumentele pro şi ele sunt majoritare în USR”, a susţinut Nicuşor de Dan.

În ceea ce privesc argumente împotriva intrării fostului premier în formaţiunea condusă de USR, Nicuşor Dan a sublinitat existenţa mai multor factori, precum notorietate mult mai mare a lui Dacian Cioloş, care ar putea trasnforma USR în „partidul lui Cioloş”.

„Argumentele minoritare sunt că prin diferenţa mare de notorietate, USR-ul s-ar transforma în partidul lui Cioloş. Prin asta, pe de o parte, s-ar limita imaginea de partid antisistem, diferenţa de imagine faţă de distanţa faţă de PNL, atâta timp cât Dacian Cioloş a negociat cu PNL, a fost pe afişele PNL-ului, multă lume îl percepe apropiat de PNL în urma acestui fapt. Un alt argument este că există două categorii de public: una care este mai principială şi nu vrea să vorbească de alianţe, de transfer de parlamentari şi o altă categorie de public care spune orice e permis ca să batem PSD-ul. Şi cumva, din declaraţiile publice pe care domnul Cioloş le-a făcut a reieşit că viziunea sa este pentru unificarea tuturor forţelor de dreapta, pentru a bate PSD-ul în 2019 şi 2020”, a afirmat parlamentarul la emisiunea de la RFI.

Întrebat dacă a existat un vot în partid în legătură cu invitarea lui Dacian Cioloş în USR, liderul Uniunii a răspuns că a fost exprimat deja şi s-a soldat cu invitaţia formulată fostului premier.

„El a fost exprimat într-o discuţie a preşedinţilor de filială şi decizia este fermă, de invitare, invitaţia i-a fost transmisă domnului Cioloş, răspunsul este la domnia sa”, a spus Nicuşor Dan.

Nu în ultimul rând, liderul USR a vorbit şi despre posobilitate ca Dacian Cioloş să devină preşedintele partidului, după venirea în formaţiune.

„Noi o să avem un Congres în 12-14 mai la Cluj-Napoca şi toate funcţiile din USR vor fi alese la acel Congres. Conform Statutului, orice membru USR poate să candideze la orice funcţie. Deci în situaţia în care domnul Cioloş vine în USR până atunci, poate să candideze la orice funcţie”, a concluzionat preşedintele Uniunii Salvaţi România.



De la colaboratori, la competitori, la posibili colaboratori

Dacă în campania electorală pentru alegerile generale, Nicuşor Dan l-a susţinut direct pe Dacian Cioloş pentru funcţia de premier, precum şi programul său în 100 de paşi, relaţia dintre cei doi s-a stricat odată cu discuţiile tensionate privind posibila venire a acestuia în partidul condus de Nicuşor Dan. Liderul USR vorbea, acum câteva zile, chiar despre eşecul negocierilor pentru venirea lui Cioloş în partid. De asemenea, Nicuşor Dan a declarat, într-o postare pe Facebook, că este împotriva venirii fostului premier în USR, motivele fiind faptul că fostul premier a făcut unele compromisuri în perioada guvernării, a mai negociat şi cu PNL în aceeaşi perioadă, precum şi notorietatea mare de care se bucură, care ar putea afecta partidul.

„În clipă de faţă, brandul „Dacian Cioloş” este mai bine definit decât brandul USR. Din acest motiv USR va deveni pentru opinia publică „partidul lui Ciolos” şi prin asta va dispare imaginea de independenţa faţă de partidele vechi. Este notoriu că Dacian Ciolos a negociat pentru a intra în PNL înainte să înceapă discuţiile pentru intrarea în USR. În campanie a fost purtător de imagine PNL, apărând pe afişele PNL şi 60% din persoanele care îl vor în politică îl văd pe Cioloş în PNL”, a declarat Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.