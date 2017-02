Modificarea Codului Penal: cum i-a minţit Meleşcanu pe liderii europeni

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a discutat, luni, la Bruxelles, cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, şi cu vicepreşedintele Federica Mogherini despre ordonanţa de urgenţă prin care Guvernul a modificat legislaţia penală, revocată ulterior la presiunea străzii.

„Eu am explicat foarte clar domnului Timmermans că noi nu am dezincriminat abuzul în serviciu, noi am găsit o modalitate ca să-l incriminăm, pentru că a fost declarat neconstituţional de către CCR. Trecând 45 de zile, el nu mai exista ca prevedere în Codul Penal. Sigur, poate nu a fost cea mai bună formulă, poate nu trebuia să stabilim un parg de 200.000 de lei, dar problemele respective trebuie să-şi găsească o soluţionare, aşa cum se întâmplă în orice stat democratic“, a spus Meleşcanu, într-un interviu acordat la Bruxelles pentru „Adevărul“.

Însă argumentul prezentat de Meleşcanu este fals, întrucât articolul din Codul Penal care vizează abuzul în serviciu nu a fost declarat neconstituţional. Curtea doar a clarificat formularea ambiguă a articolului: a stabilit că articolul este constituţional, cu condiţia ca sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” să fie interpretată de instanţe prin „îndeplineşte prin încălcarea legii”. Nefiind declarat neconstituţional, articolul cu pricina nu a fost eliminat din lege, deci nu se justifica emiterea unei ordonanţe de urgenţă. Însă în ordonanţa de urgenţă pe care a adoptat-o în miez de noapte, Guvernul Grindeanu a stabilit că pot fi acuzaţi de abuz în serviciu doar cei care aduc un prejudiciu de peste 200.000 de lei, deşi Curtea nici vorbă să fi stabilit vreun prag. Pragul impus de PSD a fost ironizat de protestatari: „A opta poruncă: Să nu furi mai mult de 200.000 de lei“.

„I-am spus domnului Timmermans că suntem conştienţi că tot nouă ne revine obligaţia de a găsi cele mai bune soluţii, însă e mult mai bine să facem o colaborare cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European, astfel încât soluţiile agreate să se bucure de sprijin direct din partea Comisiei Europene“, a mai spus Meleşcanu. Întrebat de ce nu s-a consultat cu instituţiile europene înainte de adoptarea ordonenţei de urgenţă, Meleşcanu a răspuns: „Pentru că am pornit de la un punct de vedere extrem de simplu: e obligaţia Parlamentului şi a Guvernului să pună în aplicare neîntârziat deciziile CCR, un principiu democratic care nu are nevoie de nicio consultare ante“.

Ministrul de Externe a anunţat că Bruxelles-ul va trimite o echipă de jurişti la Bucureşti pentru a se asigura că legislaţia penală va fi modificată corect în Parlament. „Am discutat cu domnul Timmermans, s-ar putea să vină dânsul la noi, dar în orice caz ne va ajuta cu câţiva jurişti ca să găsim cele mai bune soluţii pentru a pune în aplicare deciziile CCR, dar şi pentru celelalte proiecte de legi. Domnul Timmermans ne-a spus că în ceea ce priveşte supraaglomerarea penitenciarelor se gândeşte şi la un sprijin printr-un proiect european, să găsească nişte fonduri prin care să se construiască rapid unul sau două penitenciare noi“, a explicat Meleşcanu.

„Pentru ce protestau aici?“

Şeful diplomaţiei române a povestit că liderii europeni l-au întrebat de ce continuă protestele la Bucureşti şi după ce Guvernul a anunţat că abrogă ordonanţa de urgenţă. Ce le-a răspuns? „Că e o mişcare clară de contestare a rezultatelor alegerilor, care are drept scop înlocuirea de manieră ilegitimă şi ilegală a unui Guvern care a fost desemnat de către Parlament. M-au întrebat cum se poate aşa ceva. Foarte simplu: suntem la o distanţă mică după alegeri, încă nu s-au absorbit toate energiile negative de după alegeri, iar unii care au pierdut au probleme în a recepta înfrângerea. Dacă problema până acum a fost a OUG, iar Guvernul a abrogat-o, dacă continuă, manifestanţii nu pot avea decât acest obiectiv“, a relatat Meleşcanu.

Ministrul i-a ironizat pe românii care au ieşit în stradă la Bruxelles. „Mă întreb pentru ce protestau aici, pentru că aici nu se poate rezolva nimic, decât prin contactele pe care le facem noi şi prin discuţiile pe care le avem. Dar cunosc la fel de bine că erau organizaţi şi împinşi de anumiţi politicieni care sunt în Parlamentul European. Punct“, a încheiat Meleşcanu.