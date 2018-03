Liviu Dragnea: „Gabriel Oprea mi-a spus «Am vorbit cu statul de drept. Zgonea trebuie să fie numărul unu în partid, iar tu, numărul doi». Coldea era la telefon“

Despre absenţa Ecaterinei Andronescu şi a lui Codrin Ştefănescu din conducerea partidului:

Dragnea: Eu mă aştetam ca aceşti colegi, Ecaterina Andronescu, Codrin Ştefănescu, Nicolae Bănicoiu, Cătălin Rădulescu să depună dosarul de candidat, aşa cum l-au depus toţi ceilalţi. Nu a înţeles nimeni de ce mai era nevoie de tot acest scandal şi de această victimizare. Principalul motiv pentru care n-au câştigat nicio funcţie a fost supărarea delegaţilor că spun lucruri urâte despre partid. Membrii noştri nu mai vor scandal. Unii dintre cei care au spus că salvează democraţia în partid au venit şi mi-au spus să-i susţin pe ei. Democraţia înseamnă vot. Un partid decide prin votul Congresului.

De ce n-au fost invitaţi foştii lideri ai partidului la Congres?

Domnul Iliescu nu putea să vină. Iar domnul Adrian Năstase sigur a avut reprezentanţi printre cei pe care i-a susţinut.

E o tensiune între dvs şi Adrian Năstase?

Categoric, nu.

Despre DNA:

Am discutat azi cu Tudorel Toader. Mi-a spus că raportul DNA este mult mai slab cu ceea ce este în realitate.

Despre relaţia cu Gabriel Oprea:

Dragnea: Domnul Oprea a spus că m-a ajutat pe mine să devin preşedintele interimar al partidului în 2015. Îmi pare rău că s-a dus pe subiectul ăsta. Trebuie să spun ce s-a întâmplat atunci. (...) Eu îmi dădusem demisia din funcţie, era luni după-amiază, peste două zile, miercuri, urma Comitetul executiv în care membrii Cex-ului trebuia să aleagă preşedintele interimar. Şi domnul Oprea mi-a zis: «am înţeles de la statul de drept că Zgonea trebuie sa fie numărul unu la partid şi tu numărul doi, eu cu tine o să conducem şi Zgonea o să fie aşa». I-am spus: «Gabi, nu ştiu ce ai înţeles tu, dar eu miercuri voi candida şi cred că voi fi ales preşedinte interimar al PSD». «Păi nu se poate, eu nu am înţeles asta». Şi pune mâna pe telefon şi sună la statul de drept. Nu ştiu ce îi spunea cel cu care vorbea, dar el îi spune «Liviu nu ştie nimic din ce mi-aţi spus voi mie, adică el candidează şi zice că va şi câştiga». Eu vin cu el la voi. Şi eu zic: «stai puţin, eu nu merg nicăieri, mi-ai zis că vrei să vorbim, am vorbit, ţi-am zis că o să candidez, cred că o să câştig, nu ştiu ce ai vorbit, cu cine ai vorbit». Mi-a zis că a vorbit cu Coldea la telefon".

Seara, am fost sunat insistent de domnul Oprea să mă întâlnesc cu dumnealui la un restaurant prin Piaţa Amzei. În separeu, erau domnii Oprea şi Zgonea. Ulterior, a avenit şi domnul Oprişan. Mi-a spus Oprea: «Am vorbit la statul de drept şi se acceptă: tu o să fii numărul unu, iar Vali Zgonea va fi numărul doi». Eu am zis: «Nu ştiu cu cine ai vorbit şi de ce ai vorbit, nu ştiu de ce se bagă Zgonea în asta. Partidul va hotărî miercuri. Asta a fost discuţia. Nu ştiu dacă la capătul celălalt al firului era domnul Coldea. Aşa mi-a spus Oprea. Pe foarte mulţi colegi i-a deranjat că domnul Oprea a avut foarte multe întâlniri cu Codrin Ştefănescu înainte de Congres.

Despre primul Guvern USL:

În 2012, am vorbit cu mai mulţi parlamentari să voteze moţiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu. Eu eram în sala grupului parlamentar de la Parlament. Nu eram parlamentar, eram secretar general. Se vorbea dacă domnul Băsescu îl va numi pe Ponta premier. A rămas că ne vedem la ora 20.00 să facem Guvernul. M-a sunat Victor Ponta şi mi-a spus să ne vedem în seara asta, dar să nu discutăm despre Guvern că e obosit. Mi s-a părut ciudat. Ne-am întâlnit după ce am fost la Cotroceni şi a luat mandatul de la preşedinte. A rămas să ne vedem duminică. Am plecat acasă destul de contrariat.

Sâmbătă jucam tenis şi m-a sunat Crin Antonescu. Mi-a zis: «domnule, aseară nu s-a putut face Guvernul că era oboseală, dar dimineaţă Victor mi-a arătat lista Guvernului. A făcut-o cu tine?» Zic: «nu, n-a făcut-o cu mine, eu am plecat acasă ca şi tine». Mi-a zis Crin: «te-am sunat să-ţi zic pentru că nu mi se pare corect». Ponta mi-a dat de înţeles că a făcut Guvernul cu George Maior şi cu alţii. I-am zis atunci că nu are rost să mai fac parte din proiectul ăsta şi o să stau în banca mea.

Pe drum l-a sunat pe George Maior şi mi l-a at la telefon. Mi-a spus Maior: «Guvernul nu e o chestiune aşa simplă, trebuie verificaţi». I-am spus: «George, iartă-mă, nu sunt de acord cu tine. De ce noi mergem şi vobim cu oamenii, ca de fapt noi suntem transformaţi în păpuşi». I-am spus şi lui Crin. A fost o impunere a lui Ioan Rus la Interne. A fost o foarte mare nervozitate în rândul liderilor din teritoriu, care s-au strâns la partid să mă susţină. Se stabilise ca eu să fiu ministru de Interne şi ei voiau ca eu să fiu ministru de Interne. Eu le-am spus că nu am de gând să arunc în aer acest proiect şi că o să trecem peste acest incident. Un aport determinant pentru proiectul USL l-a avut Dan Voiculescu. Trebuie să spun asta.

Maior mi-a zis să nu fiu în Guvern, să mă ocup de partid. Eu i-am zis lui Ponta: «de când e SRI consultantul PSD?» Aceste asunt întâmplările pe care vreau să le zic la Comisia SRI.

Despre numirea procurorilor şefi în 2013

Eram în aprilie 2013. Şedinţele de coaliţie se ţineau la Crin Antonescu în birou. La un moment dat, Ponta a scos din buzunar o hârtie mototolită şi mi-a zis să mă uit pe ea, să nu vadă ceilalţi. Erau scrise trei nume: Niţu, Bica, Kovesi. Mi-a zis: «vorbeşte cu doamna Pivniceru, ministrul Justiţiei, să ne vedem mai târziu la tine în birou». La final, m-a tras într-o parte şi mi-a zis: «Asta s-a negociat: Niţu la Parchetul General, Bica la DIICOT şi Kovesi la DNA». Am zis: «hai să vorbim cu doamna Pivniceru, care a declanşat o procedură transparentă de selecţie pentru procurorii şefi. De ce să nu continue doamna Pivniceru?» A zis: «a negociat George Maior cu Băsescu». Cred că a zis şi de Elena Udrea. Eu i-am zis că e greşită procedura. L-am întrebat: «I-ai zis luI Crin?» Ponta: «I-am zis, dar nu e de acord».

Doamna Pivniceru a spus: «Nu pot să fac asemenea propuneri. Nu pot să-mi bat joc de cariera mea». Îmi dau demisia, ceea ce a şi făcut. Asta e o parte din povestea numirilor. Numele i le-a dat lui Ponta George Maior.

Dacă mai vorbesc mult, o să spună domnul Manda că nu are de ce să mă mai cheme la Comisia SRI.

Despre dosarul Referendumul:

Se făcuse planul ca eu să fiu reţinut şi arestat, pentru că nu aveam imunitate parlamentară. În timpul campaniei electorale pentru Referendum se ajunsese la o înţelegere: «hai să nu mergem până la capăt, dar avem nevoie de o victimă». Mi-au spus mulţi atunci: ai fost vândut. Nu mă puteau vinde decât cei care erau în echipă cu mine. Şi Maior, şi Coldea, erau implicaţi de partea cealaltă. Credeţi că Maior şi Coldea erau de parte a revoluţiei, erau de partea celor 7,4 milioane de români care i-au spus lui Băsescu să plece? Acest sistem a ajuns la apogeu în vara anului 2012.

Azi e marţi 13. E o zi cu ghinion pentru mai mulţi.