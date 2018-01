Dragnea: Şeful SPP i-a transmis lui Paul Stănescu că eu voi fi executat în martie, iar el va fi şeful PSD. Am fost la întâlniri iniţiate de SRI. Dacă mor, mor în picioare

Rămâi pe adevarul.ro pentru a urmări livetext emisiunea.

Antena 3: De ce a fost nevoie să plece vechiul Guvern? De ce i-aţi cerut demisia?

Dragnea: Demisia i-au cerut-o 60 din cei 68 de membri ai CEX. Se ajunsese la o stare de tensiune. Toate motivele îmi este greu să le identific. Mihai Tudose a redevenit acelaşi coelg glumeţ, pozitiv şi foarte deschis. Se ajunsese la o situaţie în care lucrurile nu puteau evolua într-o direcţie bună. În octombrie, eu am oprit deznodământul, dar lucrurile au evoluat. La baza partidului era o foarte mare nemulţumire.

Confirmaţi că Tudose avea legătură cu serviciile de informaţii?

Insituţional, orice premier trebuie să aibă contacte cu SRI, SIE şi puţin SPP. Mai mulţi colegi mi-au zis că şeful SPP a fost impliat mai mult decât e cazul.

În ce a constat această implicare?

Este un coleg de-al nostru, Paul Stănescu, care a spus că un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahonţu, şeful SPP, şi i-a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat, iar el să stea deoparte că o să fie protejat şi o să ajungă preşedintele partidului. Mi se pare un lucru foarte grav. Şi la ALDE au fost probleme la începutul guvernării.

Vă referiţi la Daniel Constantin?

Exact.

Poate că cei care au făcut acele propuneri au găsit teren fertil în PSD. Dvs aţi negociat numirile domnilor Grindeanu şi Tudose cu altcineva din afara PSD?

Paul Stănescu a respins orice discuţie, deci nu poate fi vorba de teren fertil. În alte părţi, nu am de unde să ştiu deocamdată cum au reacţionat colegii mei, vorbim de doi - trei. În ceea ce priveşte desemnările lui Grindeanu şi Tudose, n-am negociat cu nimeni, cu niciun sistem. La Grindeanu, nici nu aveam dialog cu Iohannis. Cu domnul Iohannis am vorbit cu o seară înainte să-l propun pe domnul Tudose în CEX. În trei-patru luni de zile, Sorin Grindeanu a început să se transforme. Am stat mult cu Mihai Tudose şi nu mi-am pus niciodată problema că ar putea fi atât de influenţabil. Viorica Dăncilă cred că are puterea să înţeleagă că puterea sa este dată de Parlament prin vot. Eu nu o văd pe doamnă Dăncilă să se lase influenţată de câtece de sirenă şi nici nu o văd să se lase speriată.

Aveţi securişti în PSD?

Ca în orice partid, ca în orice instituţie. Nu cred că e instituţie care să nu aibă informatori. Toată lumea să înţeleagă că nu cedăm, că nu enunţăm la majoritatea din Parlament.

Cum vi se pare reacţia domnului Juncker?

Minciună dusă picătură cu picătură, şi de aici din ţară, şi de la Bruxelles. Cum e posibil ca delegaţia UE din România să transmită informaţii false? Nu mi se pare cinstit faţă de România. Ce a propus CCR la legile Justiţiei vom aplica în Parlament.

A fost un argument că doamnă Dăncilă vă este fidelă?

Din câte ştiu eu, nu. Viorica Dăncilă este cunoscută în tot partidul, de ani de zile. Nu a venit de undeva de sus. Opinia generală este că Viorica Dăncilă va avea o guvernare bună.

Legea pensiilor?

În 2018 trebuie să finalizăm această lege, care va fi mai complicată ca legea salarizării. Unii români, care au aceeaşi perioadă de muncă, aceeaşi muncă, au pensii mai mici decât alţii.

Declaraţia 600?

Miercuri vor adopta OUG respectivă pentru a prelungi termenul de depunere a Declaraţiei 600 până în luna martie, ca apoi să se elimine. Nu vor fi taxe suplimentare, nu vor fi impozite suplimentare.

Impozitul pe gospodărie?

Impozitul pe gospodărie nu e impozit. Se poate discuta doar în momentul în care ANAF îşi face o logistică pentru anul în care ne aflăm. Numărul de taxe va fi redus şi numărul de agenţii.

În România de ce nu există legea lobby-ului?

Este aproape finalizată.

Cum explicaţi faptul că sunteţi implicat în povestea cu TelDrum?

Am înţeles că în 2001 eu am aterizat în Teleorman care a funcţionat până acum. Dar eu n-am văzut decât afirmaţiile astea. Nu vreau să mă refer foarte mult la mine. N-am furat nimic, n-am făcut nicio infracţiune de care sunt suspectat. Dosarul acesta se bazează pe denunţurile unor turnători speriaţi de puşcărie şi de procurori. Vestea tristă pentru ei e că minciuna va ieşi la iveală. Îmi pare rău că s-au dus pe gheaţa asta. Dorinţa noastră e ca în România prezumţia de nevinovăţie să fie sfântă. Vrem ca independenţa judecătorilor să fie de substanţă.

Sunteţi omul SIE?

Ba eram cu SRI, ba cu Sistemul, ba că mi-am negociat cu statul paralel. N-am fost racolat, n-am fost înţepat. Dacă aveam aşa ceva, bubuia toată presa. Apăreau tot felul de lucruri. Am mai auzit că fiul meu scoate milioane de euro şi fuge din ţară.

Aţi fost prieten cu Maior şi Coldea?

Am avut o relaţie relativ bună cu George Maior cât încă era la noi în partid. Ne-am văzut mai des din momentul în care eu am intrat în Guvern, în 2013. Ne vedeam la întruniri la care veneau mulţi oameni politici, la o locaţie pe lângă Florească, vis-a vis de Vila Lac 1.

Le iniţia domnul Maior?

Da, le iniţia SRI. Se tot spune că Florian Coldea este consilierul meu. Trebuie să fii foarte greu ca să-ţi vină consilier Florian Coldea. Trebuie să fii într-o poziţie foarte grea. Nu cred că domnul Coldea e specialist pe politică.

Există lucruri abuzive pe care le ştiţi?

Da.

Şi de ce nu o faceţi?

Am zis că nu o fac? Nu într-o emisiune. Trebuie spuse, trebuie ştiute. Vorbim de o perioadă neagră din istoria acestei ţări. Vorbim de destine frânte, oameni distruşi. Eu nu vorbesc la TV cum vorbea altul (Victor Ponta - n.r) despre tăiat de porci. Voi vorbi într-o Comisie, dacă voi fi chemat. Nu mi-e teamă, dacă mor, mor în picioare. Se pare că nu am fost luat în serios.

Câţi oameni ştiu despre abuzuri?

Sunt destui. Credeţi că preşdintele Iohannis e protejat? Nu.

Remarc o schimbare de ton faţă de Iohannis.

Pentru noi a contat foarte mult că acceptat propunerea de premier.

Ar fi fost suspendat?

Nici vorbă. Nu ajungeam la aşa ceva.

Horia Georgescu a spus că dosarul lui Iohannis la ANI a fost o comandă a lui George Maior. Aşa e?

Nu ştiu.

În ce relaţii mai sunteţi cu Adrian Năstase?

N-am mai vorbit demult, din păcate. Din păcate pentru mine.

E prematur să vrobim despre alegerile prezidenţiale de anul viitor?

E prematur. Mai sunt aproape doi ani.