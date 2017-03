Leon Dănăilă: A fost o exprimare nefericită. Am vrut să spun că nu sunt de acord cu creşterea copiilor în cupluri de acelaşi sex

”A fost o exprimare nefericită pentru care îmi cer scuze. Ce am vrut să spun a fost că nu sunt de acord cu creşterea copiilor în cupluri de acelaşi sex. Asta deoarece cuplurile de acelaşi sex nu pot face copii, i-ar putea doar înfia sau adopta. Iar eu personal, nu sunt de acord cu această chestiune; ca om şi ca medic consider că în lipsa cuplului bărbat-femeie, biologic nu am exista ca societate. Nu am nimic cu nimeni şi fiecare este liber să trăiască aşa cum consideră, după cum fiecare este liber să aibă o opinie. Cred că toleranţa este importantă şi pot să-mi asum că poţi învăţa să fii mai tolerant la orice vârstă. Este un lucru pe care-l cer şi celor mai tineri care se grăbesc să mă critice”, a declarat Leon Dănăilă pentru News.ro.

Reacţia seniorului liberal vine după ce a declarat, într-un interviu pentru News.ro, că el este împotriva căsătoriilor între persoane de acelaşi sex, argumentând că doar cuplurile heterosexuale pot să facă copii, în vreme ce ”un homosexual poate să cumpere copii, poate să-i fure, poate să-i achiziţioneze pe alte căi”.

”Eu sunt pentru căsătoriile de sex opus, heterosexuale. Eu aşa am învăţat, eu sunt de la ţară. Eu n-am pomenit la mine homosexuali. Eu aici am auzit. N-am pomenit aşa ceva. Heterosexualii, ei dau naştere la copii, pot să facă copii. Un homosexual poate să cumpere copii, poate să-i fure, poate să-i achiziţioneze pe alte căi. Să-i înveţe să devină tot aşa, sau femeile care sunt de acelaşi sex care vor să se căsătorească între ele, sau doi bărbaţi”, a declarat Leon Dănăilă.

În urma acestor afirmaţii, Leon Dănăilă a fost reclamat, vineri, la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării de Asociaţia MozaiQ, organizaţie a persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali şi persoane transgender), care susţine că mesajul politic al parlamentarului “ţinteşte un grup de indivizi pe baza anumitor caracteristici protejate de către OG 137/2000, articolul 15, şi anume orientarea sexuală”.