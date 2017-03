Leon Dănăilă: Eu sunt pentru căsătoriile heterosexuale, ei pot să facă copii. Un homosexual poate să-i cumpere, să-i fure

”Eu sunt pentru căsătoriile de sex opus, heterosexuale. Eu aşa am învăţat, eu sunt de la ţară. Eu n-am pomenit la mine homosexuali. Eu aici am auzit. N-am pomenit aşa ceva. Heterosexualii, ei dau naştere la copii, pot să facă copii. Un homosexual poate să cumpere copii, poate să-i fure, poate să-i achiziţioneze pe alte căi. Să-i înveţe să devină tot aşa, sau femeile care sunt de acelaşi sex care vor să se căsătorească între ele, sau doi bărbaţi”, a declarat Leon Dănăilă.

Neurochirurgul a spus că el pur şi simplu nu îi înţelege pe homosexuali.

”Pe mine m-a frapat un singur fapt: domnule, un bărbat se îndrăgosteşte de alt bărbat. El e homosexual. Dar de ce unul este îmbrăcat ca femeie şi unul ca bărbat? Domnule, ia-ţi o femeie dacă îţi plac femeile, de ce îl îmbraci ca femeie? Lasă-l tot ca bărbat dacă îţi plac bărbaţii. Eu asta nu pricep, mintea mea nu poate să priceapă. Nu, una e femeie, ălalalt e bărbat. Asta nu pricep. Îmbracă-i pe amândoi bărbaţi. Îţi plac bărbaţii? Poftim!”, a precizat el.

Leon Dănăilă a mai spus că, în opinia sa, legiferarea drepturilor minorităţilor sexuale ar fi un semn de regres al societăţii.

”Eu, dacă am fost în Statele Unite şi am avut burse, cunosc că acolo sunt şi lesbiene şi fel de fel. A fost legiferat să se căsătorească între ele. Dar e o minoritate, totuşi. Dă societatea înapoi, după părerea mea. Eu am mai spus o dată şi o repet că nu sunt de acord cu căsătoriile între persoanele de acelaşi sex”, a conchis senatorul PNL.