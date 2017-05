Legea graţierii urmează să intre luni în plenul Senatului pentru dezbatere şi vot

”Din punctul meu de vedere, şi fiind vorba şi despre o lege organică, este obligatoriu ca proiectul de lege să intre la vot luni. Din punctul meu de vedere, ar fi inadmisibil să lăsăm după atâta timp să treacă prin adoptare tacită, mai ales că am obţinut şi prelungirea termenului specific legilor complexe la 60 de zile”, a declarat Şerban Nicolae la finalul şedinţei Comisiei juridice de joi.

Senatorii jurişti au stabilit să centralizeze până cel târziu vineri toate modificările aduse proiectului de lege a graţierii şi să le trimită Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului General şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru eventuale observaţii, urmând ca aceste instituţii să transmită punctele de vedere până luni, înaintea şedinţie Comisiei juridice în care va fi dat votul pe raportul care urmează să intre, în aceeaşi zi, în plenul Senatului.

Graţierea pedepselor pentru luare şi dare de mită, precum şi cele pentru cumpărare şi trafic de influenţă a fost respinsă, joi, în Comisia juridică a Senatului, după ce PNL şi USR au cerut reluarea votului dat miercuri pe aceste articole.

„În raport cu împrejurarea că avem totuşi prinse şi neexceptate infracţiunile de corupţie despre care am discutat ieri, în raport şi de declaraţiile făcute de liderii PSD, în speţă de preşedintele partidului şi de premier, membrii comisiei din partea PNL şi USR vă propun să revenim asupra votului de ieri în ceea ce priveşte infracţiunile de corupţie, să le includem în categoria excepţiei de la graţiere“, a declarat senatorul PNL Daniel Fenechiu, ideea sa fiind reluată şi de senatorul USR George Dîrcă.

În urma votului, aleşii au hotărât cu cinci voturi „pentru“ şi patru abţineri, acestea din urmă toate ale PSD, condamnările pentru infracţiunile de corupţie nu au mai intrat în sfera graţierii. „Ne-am abţinut toţi pentru că nu eram de acord cu procedura. Nu era niciun fel de altă influenţă. Ieri am votat pentru acele amendamente, azi am votat abţinere pentru că nu am dorit să participăm la un vot «pentru» sau «contra» faţă de această procedură de repunere la vot a unor amendamente deja adoptate“, a declarat preşedintele Comisiei juridice, Şerban Nicolae, acesta precizând că îşi păstrează opinia privind graţierea faptelor de corupţie.

Dezamăgirea lui Dragnea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat „dezamăgit“ de atitudinea lui Şerban Nicolae. „Partidul nu trebuie respectat doar înainte de a primi confirmarea că eşti pe o listă şi ajungi în Parlament. Partidul trebuie respectat şi ulterior. Păreri personale putem avea fiecare dintre noi în baie sau în alte locuri. Sunt dezamăgit de faptul că s-a luat o decizie sau au fost poziţii publice, nu numai din partea mea, care am spus că PSD nu susţine graţierea faptelor de corupţie, iar cu toate acestea, sunt unii colegi care consideră că sunt nişte păreri personale. Dacă ar fi independenţi în Parlament, pot să aibă această poziţie“, a punctat Dragnea.

Băsescu, avocatul din oficiu al infractorilor

Unul din punctele problematice ale şedinţei Comisiei juridice a fost acela al discuţiei pe acceptarea sau nu a graţierii abuzului în serviciu şi a conflictullui de interese. Senatorii Opoziţiei au exprimat din start faptul că nu susţin asemenea graţieri, cu toate că preşedintele PMP, Traian Băsescu, a insistat pe aceste două amendamente. „Eu susţin să graţiem abuzul în serviciu, care a devenit un instrument de control al instituţiilor politice. Problema abuzului în serviciu a fost tratată abuziv“, a spus Băsescu, însă amendamentele sale privind graţierea celor condamnaţi de abuz în serviciu şi conflict de interese nu au trecut la votul senatorilor jurişti.

Potrivit modificările de la Comisia juridică de la Senat, se vor graţia pedepsele de până în trei ani, vor fi scăzuţi trei ani din pedeapsa de până în zece ani, vor fi înjumătăţite pedepsele femeilor însărcinate şi graţiaţi integral cei care au împlinit 70 de ani.

Referitor la însărcinate, membrii comisiei au stabilit că starea de graviditate trebuie să existe la momentul aplicării legii. De asemenea, asentorii jurişti au prevăzut într-un amendament că persoanele graţiate, care săvârşesc în cinci ani o altă infracţiune, execută şi pedeapsa neexecutată ca urmare a graţierii.