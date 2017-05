Juncker, în Parlament: „România şi UE sunt lucruri care merg împreună. Sunt legate printr-o comuniune a destinului“. Ce a gest a făcut preşedintele CE

UPDATE Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker: Domnilor preşedinţi, domnule premier, domnule fost ministru al României, sunt foarte fericit să mă întoc la Bucureşti. Ştiu că uneori e un clişeu să spun acest lucru. Ultima dată am fost în 2003. E o onoare să vă pot vorbi astăzi, vouă, Parlamentului. Sunteţi un popor curajos, angajat. Anul acesta sărbătorim 10 ani de la aderarea României la UE. 1 ianuarie 2007 e o dată istorică a României. Cu acea ocazie ne-am unit şi astfel România a aderat la această familie ca şi alte popoare europene trecând peste toate problemele legate de cele două războiae mondiale.

Vreau să vorbesc de reconcilierea geografică şi istorică a Europei. Lărgirea UE şi aderarea României şi a altor state a adus pacea şi libertatea. Am susţinut întotdeauna aderarea României la UE. România şi UE sunt lucruri care merg împreună. Sunt legate printr-o comuniune a destinului. I-am cunoscut pe preşedinţii şi primii-miniştrii din Europa democratică. O coincidenţă fericită a făcut ca în decembrie 1997 într-un Consiliu al UE am decis aderarea de mai târziu a României. E mai mult decât o întâmplare, e un simbol.





Europa e o poveste de mai multe inimi care bat împreună. Mă adresez în franceză pentru că dumneavoastră şi eu aparţinem acestei familii a francofoniei. Mereu am fost suprins că atunci când primesc pe cienva care e membru al francofoniei e moda momentului să se adreseze în engleză. De exemplu, când am venit în Transilvania puteam vorbi luxemburgheza. Nu trebuie crezută propaganda germanăc are spune că de fapt primii care au venit în Transilvania sunt saxonii. Sunt, de fapt, luxemburghezii.





Iar prin aderarea României UE îşi face simţită prezenţa la Marea Neagră. UE a pus accentul pe tânăra democraţie a României. Nu e o întâmplare că i-am dat doamnei Creţu responsabilitatea politicilor de solidaritate şi coeziune. Face o muncă foarte bună la Bruxelles.





Mă bucur de drumul pe care l-am parcurs, dar acest drum a fost dificil. Mulţi europeni nu cunosc efortul făcut de români.

UPDATE Jean-Claude Juncker s-a salutat cu mai mulţi foşti premieri, dar şi cu Traian Băsescu, pe care l-a pupat pe frunte. De asemenea, la acest eveniment e prezent şi Adrian Năstase, fost premier al României.

UPDATE Jean-Claude Juncker a ajuns la Parlament. Acesta a venit însoţit de Corina Creţu.



„În context, amintim faptul că la începutul lunii martie Comisia Europeană a lansat un proces de reflecţie privind această temă, propunând mai multe scenarii pentru modul în care ar putea să avanseze UNiunea Europeană. De asemenea, în 25 martie, şefii de stat şi de guvern au adoptat, în format UE27, Declaraţia de la Roma, document prin care sunt reafirmate ataşamentul faţă de proiectul european şi dorinţa unui viitor comun”, se arată în solicitarea adresată Parlamentului.

Jean-Claude Juncker va avea zi întrevederi şi cu preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Sorin Grindeanu.

De asemenea, de la ora 17.00, preşedintele Comisiei Europene şi comisarul Corina Creţu vor avea un fialog cu cetăţenii la Muzeul de Artă al României.