Irina Radu, după ce a fost demisă de PSD: Dragnea o să-mi ceară scuze pentru minciunile pe care le-a crezut de la tot felul de micuţi din jurul lui

„Vreau să vă spun că mă aşteptam, aşa, din ce s-a întâmplat în ultimul timp, mă aşteptam. Nu vreau să judec votul. Sunt foarte supărată pe felul în care oamenii ajung să ia decizii, dar în acelaşi timp, încerc să-mi păstrez umorul (...). Ştiu exact cât durează „viaţa” unui preşedinte TVR, eram pregătită pentru orice, dar nu credeam că se vor lua nişte decizii atât de importante, pe bază de dezinformare. Mă refer la tot ce s-a spus la concluziile referitoare la raport. Adică este primul raport pozitiv după ani de zile, este un an 2016 primul an terminat pe plus de TVR. Asta arată ceva, arată o muncă, un efort, un altfel de management. Dacă toate lucrurile astea nu contează şi trei babe bârfitoare se duc la cineva şi-i spun trei prostii şi un Parlament întreg votează pe aceste criterii, eu ce să mai comentez, mă bucur de viaţă şi atât”, a spus Irina Radu la RFI.

Întrebată dacă a fost contactată de vreun om politic, care să-i ceară ceva, Irina Radu a răspuns: „Bineînţeles, bineînţeles, doar că ştiţi cum... şi cerutul acesta, adică una este dacă cineva te roagă uite, întâlneşte-te cu cineva, că e o persoană cu calităţi şi poate aveţi nevoie, e una. Nu mi s-au cerut lucruri deplasate, asta pot să vă zic şi mă mândresc cu asta, adică nu m-a sunat nimeni în doi ani de zile, să-mi spună pe cutărescu să nu-l mai văd la televizor. Una este că m-a rugat cineva uite, întâlneşte-te cu o persoană care are un proiect sau te rog să te uiţi pe un CV. Astea sunt lucruri normale, cine spune că nu se întâmplă, doar nu suntem copii”.

Irina Radu crede că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a greşit faţă de ea. „Vă garantez şi bag mâna în foc că va veni ziua în care Liviu Dragnea, cum şi-a cerut scuze Parlamentului, o să-mi ceară mie scuze, pentru minciunile pe care le-a crezut de la tot felul de micuţi din jurul lui. Şi dacă n-o să-mi ceară public, că are şi omul mândria lui, o să-mi ceară în gând măcar, dar pentru mine asta contează. De acolo nu am primit nici un semnal. Râdeam cu foşti preşedinţi, că vă daţi seama că ţinem legătura, suntem foşti colegi de presă şi-mi spuneau: «Irina, când nu ţi se mai răspunde la telefon, înseamnă că-i gata! (râde)». E aceeaşi regulă de 20 şi ceva de ani”, a mai spus Irina Radu.

Fosta preşedintă a TVR precizează că „anul trecut s-a încheiat cu un profit de vreo 6,2 milioane de lei. Un profit. Ştie toată lumea ce înseamnă asta, după ani de zile de pierdere”.