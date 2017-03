Iohannis: Cu referendumul am lăsat-o mai uşor, pentru că societatea s-a exprimat prin proteste, dar nu am anulat intenţia

"Referendumul, am lăsat-o mai încet, pentru că societatea s-a exprimat foarte, foarte clar prin protestele care au avut loc şi care au loc în continuare. Este evident că societatea îşi doreşte eliminarea corupţiei, îşi doreşte persoane integre pe funcţiile publice, dar nu am anulat intenţia, doar în acest moment consider că lucrurile trebuie să se liniştească un pic", a spus preşedintele.

Klaus Iohannis a declanşat în 24 ianuarie procedura pentru organizarea unui referendum pe justiţie. În 13 februarie, Parlamentul a adoptat avizul în legătură cu referendumul. În 14 februarie, preşedintele declara că va anunţa "în zilele următoare" data la care va fi organizat referendumul pe justiţie, precum şi întrebarea de pe buletinul de vot. Legea nu stabileşte un termen până la care preşedintele trebuie să convoace referendumul.