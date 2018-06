Iohannis răspunde ameninţărilor lui Dragnea: Cum se trezeşte un politician care mai e şi infractor să ameninţe procurorii la televizor?

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi, după întâlnirea cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia, că PSD încearcă „să amputeze puterile preşedintelui folosindu-se de toate mijloacele de care dispune”. Acesta a explicat că nu se va grăbi în a lua o decizie în privinţa revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, de aceasta depinzând în viitor „arhitectura statului român”.

„Putem să observăm că PSD încearcă să amputeze puterile preşedintelui. Atenţie, un partid încearcă să amputeze puterile preşedintelui. De ce? Pentru că actualul preşedinte are evident altă părere decât majoritatea psd-istă din Parlament. Am văzut asta prima dată la numirea ANCOM, a continuat discuţia chiar când s-a vorbit de legile Justiţiei, unde puterea preşedintelui a fost diminuată, faţă de situaţia anterioară. Atunci, nu cumva aceste legi au fost modificate şi pentru a diminua puterea preşedintelui? Este clar că PSD încearcă cu toate mijloacele de care dispune să diminueze puterea preşedintelui. Din păcate, decizia CCR vine exact în aceeaşi linie şi în aceeaşi logică de diminuare a rolului preşedintelui în procedura de demitere a unui înalt procuror. Şi de aici apar întrebările. Dacă citim motivarea se pune întrebarea: care mai este statutul procurorilor în România? Mai sunt ei independenţi aşa cum trebuie pentru lupta anticorupţie? Sau sunt duşi mai degrabă în subordinea ministrului Justiţiei, şi nu sub autoritatea ministrului, aşa cum scrie în Constituţie. Nu putem să stăm până în decembrie, sigur. Dar nu cred că se aşteaptă cineva de la mine să aplic mecanic o decizie. Repet, doresc să avem o dezbatere, o discuţie, să ne lămurim înainte să facem un pas.”, a explicat Klaus Iohannis.

Preşedintele a răspuns şi ameninţărilor de duminică seara ale liderului PSD, Liviu Dragnea, la adresa procurorilor, întărind ideea că graba e cu atât mai puţin indicată cu cât „un politician care mai e şi infractor” recurge la astfel de declaraţii.

„Lucrurile scrise în decizia CCR trebuie lămurite. Nu putem să ne întrebăm: acum ce facem cu lupta anticorupţie? Nu putem să stăm cu un super-ministru care să îi dicteze preşedintelui ce să facă. Eu nu încalc Constituţia, eu veghez la respectarea Constituţiei. Pe bună dreptate, cum se trezeşte un politician care mai e şi infractor să se ducă la televizor şi să ameninţe procurorii? După ce a mai şi organizat un miting mediocru. De-asta zic că nu e normal să lăsăm lucrurile aşa,” a punctat Iohannis.

La final, preşedintele Klaus Iohannis a comentat încă o dată afirmaţiile liderilor PSD cu privire la existenţa „statului paralel”, declarând că este doar „o invenţie pentru a-şi ascunde nişte demersuri”.

„Chestiunea cu «statul paralel» am mai discutat-o. Este o invenţie a PSD pentru a-şi motiva nişte demersuri pe care ei le fac. În România există un singur stat şi acela este reprezentat de mine”, a conchis preşedintele.