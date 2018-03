Iohannis, mustrări la Salonul Auto: Dacă vindem atâtea maşini, nu ar trebui să avem şi drumuri? Primăvara zici că mergi pe arătură

„Dacă vindem atâtea maşini nu ar trebui să avem şi drumuri? La noi ar merge un slogan,«maşini avem, drumuri ne mai trebuie». Interesante şoselele noastre acum, primăvara, nu poţi să ştii dacă ai rămas pe drum sau ai luat-o pe arătură. Am văzut foarte multe maşini frumoase şi am înţeles că românii îşi doresc maşini. Cred că şi românii, şi eu ne dorim să avem şi drumurile aferente, fiindcă aici lucrurile se mişcă foarte slab şi recunosc că este o supărare de-a mea că în domeniul infrastructurii de transport în ultima vreme n-am văzut nicio mişcare, nicio realizare. E clar că aici avem încă foarte mult de lucru. Pe de altă parte, avem şi veşti pozitive. Am auzit de la un dealer că România este una din ţările care încurajează cel mai mult maşinile electrice sau hibrid", a spus preşedintele.