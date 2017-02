Iohannis, întrebat dacă demisia lui Iordache e suficientă: Politicienii să asculte protestatarii şi să tragă concluzii

„Deocamdată, cum se spune mai popular, mingea este la coaliţia de guvernare. (...) Oamenii sunt în continuare nemulţumiţi. Şi-au pierdut încrederea în Guvern, şi-au pierdut încrederea în PSD, şi acest lucru îl spun ei foarte clar în piaţă, iar cine are urechi să audă", a spus Iohannis.

Întrebat dacă ar trebui să mai urmeze demisii, după cea a lui Florin Iordache, şeful statului a spus că politicienii ar trebui să asculte vocea celor care protestează.

„Oamenii care protestează spun ce îşi doresc ei. Politicienii ar face bine să asculte şi să tragă nişte concluzii. (...) Rezolvarea trebuie să fie căutată şi găsită de cei care au creat problema. Problema a fost creată de felul în care Guvernul a încercat să legifereze în domeniul Justiţiei - un demers care, evident, a fost susţinut de PSD - şi atunci tot PSD trebuie să vină cu soluţiile", a mai spus preşedintele.

Iohannis a fost întrebat şi dacă el consideră că sunt suficiente măsurile luate până acum, inclusiv demisia ministrului de Justiţie, el repetând că oamenii îşi spun foarte clar punctul de vedere în stradă.

„Dacă aveţi răbdare şi citiţi mesajele cu care vin oamenii în piaţă şi ascultaţi ce spun ei, o să vă daţi seama imediat dacă este suficient sau nu", a spus preşedintele.

El a comentat şi protestele de la Palatul Cotroceni, spunând că a încercat un dialog cu manifestanţii, însă nu a reuşit din cauza „zgomotului". „Oamenii au tot dreptul să protesteze şi, pentru a arăta că eu recunosc acest drept, am ieşit şi am încercat un dialog cu protestatarii. A fost un pic dificil, din cauza zgomotului, dar am înţeles mesajul lor. Nu voi demisiona, dar ei, sigur, au dreptul să-şi spună nemulţumirea", afirmat şeful statului.

Întrebat despre acuzaţiile venite dinspre PSD cu privire la atitudinea sa faţă de proteste, Klaus Iohannis a spus că el a "rămas în zona care este rezervată preşedintelui". „Mediator nu înseamnă doar să vorbesc cu oamenii şi să accept orice abordare. Mediator înseamnă inclusiv că, atunci când cineva face un pas greşit, să îi atrag atenţia că e un pas greşit. Medierea include şi acest aspect", a spus el.