Iohannis, atac la PSD: Coaliţia a vrut să-mi arate mie că face jocul. Acest Guvern încă nu a înţeles foarte bine care este rolul lui în arhitectura constituţională

„Este mai degrabă o problemă de oportunitate. Dacă acum, PSD, fiindcă a ajuns la putere, vrea să schimbe toate legile în care apare preşedintele doar ca să arate că este la putere, nu mi se pare demersul nici cel mai urgent, nici cel mai important şi nici cel mai oportun. Dar orice se poate discuta, dar soluţia trebuie să fie o soluţie pentru România şi pentru români, nu pentru politicienii care acum vremelnic sunt la putere”, a spus şeful statului, care a făcut o paralelă şi cu ordonanţa de urgenţă prin care Guvernul l-a scos din procedura de numire a conducerii ANCOM.

„Speţa ANCOM seamnă izbitor cu speţa ordonanţei 13. Dacă vreţi să luăm speţa ANCOM, nu a fost nici urgentă, nici importantă. Putea prim-ministrul să vină cu o propunere pentru preşedintele ANCOM, se rezolva cam în 5 minute. Nu a fost nevoie de nicio ordonanţă. Probabil această coaliţie care este la putere acum a vrut să îmi arate mie că ei fac jocul, dar asta am ştiut şi înainte, majoritatea parlamentară face jocul, dar cred că e nevoie să repet ce am mai spus şi ultima dată când am fost în Parlament: Guvernaţi, dar nu oricum, ci bine pentru România şi pentru români. Dacă se guvernează doar pentru a arăta că ei pot face orice, asta ştim din capul locului, nu ajută pe nimeni şi nu îmbunătăţeşte traiul niciunui român. actualul Guvern încă nu a înţeles foarte bine care este rolul său în arhitectura constituţională”, a subliniat preşedintele.

Comisia Juridică a Senatului a amânat ieri dezbatere proiectului de lege propus de liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, prin care exclude preşedintele şi ministrul de Justiţie din procedurile de numire a conducerii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a procurorilor-şefi. În prezent, procurorul general al României, procurorul şef DNA, precum şi procurorul-şef al DIICOT şi adjuncţii acestora sunt numiţi de către preşedinte, la propunerea ministrului Justiţiei, cu avizul CSM.

Guvernul Grindeanu a adoptat săptămâna trecută o Ordonanţă de Urgenţă prin care a eliminat rolul preşedintelui Klaus Iohannis din procedura numirii conducerii Autorităţii Naţionale în Telecomunicaţii ANCOM, care reglementeaza o piaţă a telecomunicaţiilor de patru miliarde de euro. Dacă, anterior, numirea preşedintelui ANCOM se făcea de către Preşedintele României, la propunerea Guvernului, după ordonanţa de urgenţă a Guvernului Grindeanu, numirea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ANCOM se va face, în urma propunerii Executivului, de către cele două camere ale Parlamentului reunite în şedinţa comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi.

