„Hrană, hrană pentru populaţie!” Recolta de perle după un an cu Petre Daea

Răspunsurile neaşteptate oferite de Petre Daea, dar şi proiectele lansate de la preluarea mandatului şi până în prezent, proiecte precum mult mediatizatul „Alege Oaia”, l-au transformat pe actualul ministru al Agriculturii într-unul din cei mai cunoscuţi miniştrii ai acestui portofoliu. Cu toate acestea, după cum recent a declarat într-un interviu pentru Agerpres, Petre Daea nu este convins de celebritatea sa.

„Nu ştiu dacă celebritatea este aici sau în altă parte. Nu pentru asta lucrez, nu pentru veşnicia întunericului ci pentru consistenţa luminii, pentru ziua de astăzi şi pentru privirea în ochi a oamenilor,” a explicat ministrul Agriculturii.

Petre Daea, unul dintre puţinii miniştri care a rezistat celor trei Cabinete PSD învestite în mai puţin de un an, a fost rezervat în declaraţii în momente cheie ale conflictelor din partidul social-democrat şi a oferit, fără explicaţii suplimentare, răspunsuri care au surprins opinia publică. Astfel, întrebat în ianuarie dacă premierul Tudose ar trebui să îşi dea demisia, ministrul agriculturii a replicat „Ia uite ce frumos ninge! E zăpadă pe culturi!”

În acelaşi mod, la scurt timp de la propunerea Vioricăi Dăncilă pentru funcţia de premier, Petre Daea nu a dorit să răspundă înaintea şedinţei Comitetului Executiv dacă îşi doreşte un guvern integru. În schimb, acesta a ales să strige, intrând în sediul PSD, „hrană, hrană pentru populaţie şi bunăstare pentru toţi!”

„Acum pun sufletul pe pământul României”

Ministrul Agriculturii a vorbit de curând, cu nostalgie, şi despre perioada în care „avea îndemânarea creionului” şi „se aşeza pe o butură unde putea să îşi pună gândurile pe hârtie”. Acesta recunoaşte că, în prezent, timpul îi lipseşte, iar în „sita” memoriei „s-au mai făcut găuri”.

„Când aveam îndemânarea creionului, pentru că acum o am doar pe cea a stiloului, a pixului, dar atunci când mă aşezam pe colţul unei mese sau pe o butură puteam să îmi pun gândurile pe hârtie şi scriam ce puteam, ce mintea îmi producea, la un moment dat şi mă gândeam uneori dacă eu am fost acela care a scris, pentru că nu îmi recunoşteam poziţia. Nu pentru că ea e o poziţie deviantă. Sub nicio formă, ci este doar o interpretare a momentului pe care eu am simţit-o în explozia mea interioară aşa şi apoi, gustând de-a lungul vremii, mi-am dat seama că prin sită s-au mai făcut găuri şi nu aş putea reţine atât de mult cât am reţinut la momentul respectiv. A scrie înseamnă aţi pune sufletul pe hârtie. O fac cu mare drag, dar acum pun sufletul pe pământul României,” a explicat Daea.

La sfârşitul lunii ianuarie, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a ironizat planul de guvernare al PSD şi, implicit şi pe ministrul Petre Daea. Hunor a declarat public că programul ar arăta „de parcă ar fi scris în Ministerul Agriculturii, printre două beri”. În replică, Petre Daea, a venit cu o nouă declaraţie surprinzătoare: „Acolo (la Ministerul Agriculturii - n.r.) e sediul materiei. Acolo e orzoaica pentru bere. În 1968, m-am îmbătat. Dacă mă gândesc, şi acum mi-e rău“, a declarat Petre Daea.

„Recoltă de perle” bogată la Agricultură

De la preluarea mandatului şi până în prezent, Petre Daea a lansat în spaţiul public o serie variată de declaraţii, considerate neaşteptate atât de jurnalişti, cât şi de consumatorii de presă. Aflat la un târg agricol, ministrul a declarat că „vaca e un miracol extraordinar care transformă furajul în lapte”.

Ulterior, o altă reacţie a ministrului a fost făcută publică şi pe subiectul creşterii preţului la ouă. "Nu ştiu, dumnealui (n.r. preşedintele Consiliului Concurenţei) ştie, ar fi bine să dea explicaţii Guvernului României, pentru că dumnealui nu este păun printre găini, fără să-şi păteze aripile şi noi să fim în fiecare zi perpeliţi, fie de situaţia reală pe care o are ţara, iar dumnealui se plimbă cu explicaţii căutând un răspuns peste doi ani de zile când nu mai sunt nici găinile şi poate nu mai suntem nici noi", a declarat Daea în cadrul unei şedinţe de Guvern.

Plecat într-o vizită a câtorva centre pentru îngrijirea persoanelor vârstnice din judeţul Teleorman, Petre Daea a vorbit şi despre schimbările de temperatură şi efectele pe care acestea le au asupra culturilor. „Eu sunt un om destul de stăpânit şi atent la fenomenele meteorologice. Putem desena, prin privirea şi întelegerea noastră, ca meseriaşi, câteva aspecte,” a precizat ministrul.

Alte replici celebre marca Petre Daea

„Sunt 12 milioane de oi. Au trei kilograme oaia. O plapumă cât ar fi? Trei kilograme. Ar fi 12 milioane de plăpumi în România pentru săracii aştia", a făcut socoteala Daea în februarie.

„Domnule prim ministru, pentru mine ziua este exactă, sarcina de asemenea. Sper ca în 31 martie să avem numai situaţii neclare", a mai declarat el în martie, la şedinţa de guvern.

„O sa mergeţi cu mine când vreti ca să vă arat în intimitatea cunoaşterii cum se poate determina o producţie de grâu văzând doar frunzele. Eu ştiu unde se caută spicul", s-a lăudat ministrul în faţa jurnaliştilor, la finalul aceleişasi luni.

„Oaia e o statuie vie. Lângă oaie găseşti o frunză, dar lângă frunză nu găseşti o oaie", a filosofat Petre Daea în luna mai, fiind de acord că oaia poate fi brandul de ţară al României.

„Este jenant şi revoltător să iei un kilogram de carne de vacă cu 100 lei; poţi să cumperi o oaie sau o capră".

„Eu când cad din pom întâi, mă uit dacă am coaste rupte, pe urmă mă scutur şi abia pe urmă încep să zbier, nu zbier înainte".

„Îmi pare rău că noaptea nu este zi, pentru că aş putea rezolva aproape tot în agricultură".