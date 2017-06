Guvernul o ia de la zero: miniştrii au zero realizări, zero recomandări. În ce scandaluri au fost implicaţi noii miniştri

Guvernul Tudose este construit pe scheletul Guvernului Grindeanu. Din cei 27 de miniştri, nu mai puţin de 16 au făcut parte din echipa fostului premier. Printre ei se numără oamenii fideli lui Liviu Dragnea, ca Sevil Shhaideh (Dezvoltare), Carmen Dan (Interne) sau Lia Olguţa Vasilescu (Muncă), dar mai ales cei care au avut o prestaţie extrem de slabă în primele luni de guvernare PSD.

Nu mai puţin de trei miniştri au avut zero realizări în primele şase luni de guvernare. Potrivit raportului PSD elaborat de Darius Vâlcov, Răzvan Cuc, fost şi viitor ministru al Transporturilor, nu a reuşit să ducă până la capăt nicio măsură din programul de guvernare pe domeniul său. De asemenea, Marius Dunca, propus din nou în fruntea Ministerului Tineretului şi Sportului, are zero măsuri realizate din 20 cerute de colegii săi. Cu toate acestea, Liviu Dragnea i-a luat apărarea şi a precizat că mai multe ONG-uri consideră că Dunca are o activitate bună, cu toate că ieri, Federaţia Tinerilor din Constanţa a catalogat drept „sfidătoare” menţinerea lui în fruntea ministerului.

Sunt de 25 de ani în politică. Ficatul duce. Mihai Tudose, premier desemnat

Nici Carmen Dan, fost şi viitor ministru al Afacerilor Interne, nu are vreo măsură dusă până la capăt, cu toate că în programul de guvernare avea opt obiective prevăzute.

O măsură în şase luni

Nu mai puţin de cinci miniştri au reuşit să adopte şi să implementeze o singură măsură. Unul dintre cei mai fideli oameni ai lui Dragnea, Sevil Shhaideh, propusă vicepremier şi ministru al Dezvoltării, a avut o activitate slabă în Guvernul Grindeanu, în condiţiile în care a avut o singură măsură îndeplinită, 14 parţial realizate şi trei neîndeplinite. Un domeniu la care guvernanţii au stat catastrofal a fost cel al Justiţiei. Tudorel Toader, actual şi viitor deţinător al mandatului, a realizat doar una din cele 33 de măsuri, adică doar reînfiinţarea Institutului Român de Criminologie.

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a primit un nou mandat cu toate că în peste jumătate de an de guvernare a reuşit să implementeze o singură măsură din cele 14 promise.

Mircea Dobre, ministrul Turismului, se laudă că a reuşit să facă din Turism minister de sine stătător, deşi aceasta a fost o decizie politică a PSD. La capitolul „realizări”, am putea adăuga şi ideea lansată de acesta privind promovarea oii ca brand de ţară.

Lipsa vaccinurilor „nu“ dăunează grav Sănătăţii

Unul dintre cei mai neperformanţi miniştri luaţi în echipa Tudose este Florian Bodog, ministrul Sănătăţii, a cărui principală piatră de moară e nerezolvarea problemei vaccinurilor. Bodog a minţit-o chiar şi pe colega sa de partid, Ecaterina Andronescu, într-o emisiune TV, că se găsesc vaccinuri în farmacii, deşi realitatea e pe dos.

De la cancan la Cultură

Dintre cei 11 miniştri noi propuşi de PSD, cea mai scandaloasă este desemnarea lui Liviu Pop pentru Ministerul Educaţiei. În vara anului 2012, din postura de ministru interimar al Educaţiei, Liviu Pop a schimbat componenţa CNADTCU, numai ca să-l scape pe Victor Ponta de acuzaţia de plagiat. Liviu Pop îşi asigura fanii pe Facebook că operaţia sa la „genunche” a decurs bine. Mesajul său nu a rămas trecut cu vederea, mai mulţi internauţi atrăgându-i atenţia că singura formă corectă a substantivului este „genunchi”, şi nu „genunche”.

La Cultură, PSD l-a instalat ministru pe Lucian Romaşcanu. Până să ajungă senator PSD, la alegerile din decembrie, Romaşcanu a fost director la tabloidele Cancan şi Libertatea, director executiv la Kanal D şi conilierul lui Stelian Tănase la şefia TVR. După ce a fost înlocuit, fostul ministru al Culturii Ionuţ Vulpescu a scris pe Facebook: „Evaluarea, un pretext. Nu poţi avea autoritate când propriul partid te umileşte”.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, fost consilier al lui Titus Corlăţean, îi va lua locul Anei Birchall în fruntea Ministerului pentru Afaceri Europene, în contextul în care România se pregăteşte să preia preşedinţia rotativă a UE în prima jumătate a anului 2019, iar calendarul este deja întârziat. Victor Negrescu s-a remarcat în 2009, când a propus reducerea TVA la prezervative. „Va dovedi că ştim să ne adaptăm ca societate la ritmul alert de viaţă pe care îl are populaţia“, preciza Negrescu la acel moment.

Un filosof la Economie

La Ministerul Economiei, PSD va merge pe mâna lui Mihai Fifor, unul dintre locotenenţii lui Liviu Dragnea, licenţiat însă în filosofie. Întrebat ce-l recomandă pentru Ministerul Economiei, dacă studiile nu, Mihai Tudose a răspuns: „Nu trebuie să fii economist la Ministerul Economiei, trebuie să înţelegi cum funcţionează economia”.

Doina Pană se întoarce la Ministerul Apelor. Odată cu ea se întoarce şi eticheta „fă, Doina”. În aprilie 2014, într-o vizită făcută la zonele inundate din judeţul Teleorman, premierul Victor Ponta i s-ar fi adresat spunând: „Tu ce faci, fă, Doina, aici? Aveai chef de nişte inundaţii?“.

Un alt membru al Guvernului Tudose care a „punctat” la capitolul imagine e chiar vicepremierul Marcel Ciolacu, care apare într-o fotografie alături de Omar Hayssam, făcută în 2002 în Munţii Buzăului