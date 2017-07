Guşă, despre alegerile prezidenţiale din 2019: „Iohannis, candidat al PNL. PSD, fără prezidenţiabil“. Ce nume ar putea avansa social-democraţii

„PNL dacă nu îşi asumă clar, ca pe o decizie mare, un scop politic precis, candidatura lui Iohannis, el nu e un partid care sa aibă importanţă publică. Iar PSD nu are prezidenţiabil în momentul acesta. Are unul de paie - Gabriela Firea - care ocupă doar un loc necredibil pentru pesedişti, ca să nu se aşeze cineva pe acel loc. Liviu Dragnea o foloseşte pe Firea ca din punct de vedere public să ţină ocupat locul de prezidenţiabil la PSD. Pentru că altfel, Dragnea nu mai are nici autoritatea şi nici importanţa necesară în partid. Prima candidatură despre care se va vorbi va fi cea a lui Mihai Tudose, a doua va fi cea a lui Ţuţuianu. Plus că vor mai ieşi câţiva de la PSD care se vor considera îndreptăţiţi să-şi aroge această candidatură. Jocul e sofisticat. Fiecare se ocupă în şoaptă de aceste lucruri, pentru că Dragnea este timorat de o posibilă chemare la DNA, pe care încearcă să o demonteze, iar aici, partidele trebuie să se pregătească pentru două elemente care vor marca campania: normalitatea şi prosperitatea", a declarat Cozmin Guşă, pentru Realitatea TV