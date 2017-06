Grindeanu, replică lui Dragnea: Nu am negociat nimic cu absolut nimeni. Promisiuni au fost făcute de Dragnea mie şi lui Ponta

„Prin acest discurs mi-am dat seama că oricine ar fi fost sau ar putea să devină premier nu are nicio şansă să-şi exercite funcţia”, a spus Grindeanu despre discursul lui Dragnea.

Premierul a declarat că acuzele făcute de liderul PSD sunt „nefondate, aluzii şi insinuări”, fără a fi bazate pe adevărl, deoarece el nu a negociat cu nimeni şi, mai ales, nu a intrat în negocieri care să fie împotriva interesului ţării sau al guvernului. Mai mult, dacă au existat promisiuni, acestea au fost făcutea doar lui şi secretarului general, Victor Ponta, de către Liviu Dragnea,

”Nu am negociat cu absolut nimeni, cu absolut nimeni şi mai ales nu am intrat în negocieri care erau împotriva interesului naţional al României şi asta nu are legătură cu PSD, ALDE sau altceva, este vorba de interesul României dincolo de un guvern sau altul”, a susţinut Grindeanu.

Acuzat că ar fi promis funcţii şi ministerele, premierul Grindeanu a declarat, ironic, că în sală sunt vreo 5 premieri, dacă ia în calcul cele spuse de preşedintele PSD.

El le-a spus parlamentarilor coaliţiei că în sală sunt ”vreo 5 premieri şi vreo 50 de miniştri”, a declarat premierul Grindeanu.