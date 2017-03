Florin Cîţu, la Adevărul Live: PSD ne duce spre un ROEXIT economic. Distribuie bani care nu există. Nu înţeleg la mulţi liberali frica de competiţie

Principalele declaraţii ale liberalului Florin Cîţu:

Despre „gaura neagră” din bugetul guvernării tehnocrate

ieri, concluzia a fost că raportul a fost retrimis la comisii. Se încearcă o incriminare a Guvernului Cioloş prin posibile plângeri penale. Nu a fost niciodată o „gaură“, a fost o „petardă”. A venit acea acuză a lui Dragnea şi de atunci s-a vorbit de răspundere penală. Am atras atenţia la 2 lucruri: 1.Nu poţi spune că s-au furat 2 miliarde de euro. Cum s-ar uita investotorii străini la tine.

În timp ce noi eram preocupaţi cu comisia de ancgetă, ei dădeau în Guvern ordonanţele 6,9 şi13. Ordonanţele 6 şi 9 sunt mai rele decât OUG 13. Prin aceste două ordonanţe, noi facem un Roexit economic. Nu mai vrem să respectăm acele legi prin care dam seamă de cheltuirea banului public. PSD ne scoate din UE economic, dar în acelaşi timp îşi fundamentează economia pe fondurile europene.

Despre tăieri ale Guvernului Grindeanu

Avem 54 de miliarde credite de angajamente. E greu să-ţi menţii optimismul. PSD distribuie ceea ce nu are. Noi nu avem creşterea economică a lui 2007. Au distribuit spre primării bani care nu există. Azi, FMi nu are nicio obligaţie faţă de noi, iar această instituţie susţine ce spun şi eu, adică deficitul bugetar ar putea fi spre 4% dacă nu fac tăieri. Viorel Ştefan a spus că pentru a menţine deficitul şi salariile trebuie să tăiem din investiţii.

PNL va fi menţinut şi va tăia celelalte investiţii. Domnul Bolojan a explicat că nu are bani de investiţii şi că a trebuit să crească taxele locale. Primăriile locale au fost obligate să mărească salariile şi nu au mai avut bani de cofinanţări. PSD creşte salariile şi promite relaxare economică în viitor. Nu se poate.

În România am uitat să ne îndreptăm cine plăteşte aceşti bani. Sectorul economic îl va plăti. Ce se întâmplă acum: se închid firme. ori îi taxezi pe cei din sectorul privat, ori tai de la bugetari.

Despre atitudinea Opoziţiei

Ai varianta să stai de o parte şi să vezi cum aruncă PSD România în haos. Sau, să faci ceea ce mi se pare mie o cale de a lupta: să arăţi găurile pe care le fac în finanţe cei din PSD. Singura soluţie esă produci mai întâi, apoi să distribui.

Discursul împotriva FMI şi a multinaţionalelor mi se pare extrem de periculos. Eşti o ţară sărăcită de politicile de stânga fără capital. Ca să crească capitalul autohton ai nevoie de investiţii din exterior. Este momentul să lăsăm piaţa să respire, să punem capitalul autohton pe picior de egalitate cu cel străin. Uitaţi-vă la Dacia care a crescut prin competiţie cu capitalul străin.

Nu înţeleg la mulţi liberali frica de competiţie şi acceptul unor soluţii intervenţioniste pe care le face PSD.Nu trebuie să susţii dezmăţul pe banul public. Eu aşa ceva nu pot să fac şi nu pot să susţin. Trebuie să semnalăm derapajele, nu să aşteptăm să intrăm în colaps.

Nu sunt genul de om care să fie tras de mânecă. Am o carieră în sectorul privat, am o convingere de dreapta pe care nu mi-o schimb. Nu cred că electoratul de dreapta ne vrea susţinători acestui program al PSD. Amendamentul meu de la CFR Călători privind transportul gratuit. ceream să se ofere gratuitate doar între casă, domiciliu şi facultate. Până la urmă l-am retras. De ce am făcut amendamentul? CFR Călători e o firmă în faliment, care primeşte subvenţii de la stat. Ai deja o firmă falimentară unde 20% dintre angajaţi au salarii minime. Acum îi pui pe acei oameni să aibă un transport şi mai mare. Guvernul e interesat doar de susţinerea electoratului. Un Guvern responsabil ar trebui să se gândească cum să salveze această companie.

Despre Congresul din iunie

Nu doar că pare efervescenţă, ci chiar e. Eu aş vrea să fie şcât mai multă dinamică. Vreau să văd cum se termină alegerile de la filiale. deocamdată sunt doar doi candidaţi anunţaţi: Ludovic Orban şi Cătălin Predoiu. Avem două persoane importante în bătălie, dar cred că mai apar altele. Asta e frumuseţea într-un partid liberal. Cred că lupta va fi foarte strânsă.

Eu nu am văzut şi nu ştiu de cooperative. Eu sunt acolo şi deocamdată nu m-am lovit de cooperative. 5.000 de oameni la congres cam anulează influenţele cooperativelor. E greu să-i controlezi. Cred că-l vor vota pe cel mai bun.

Cristian Buşoi e prima persoană pe care am cunoscut-o înainte să intru în PNL. Da, e un candidat puternic. Rezultatul de la Bucureşti, e adevărat, nu-l avantajează. Încă nu şi-a anunţat candidatura, aşa că nu îl pot susţine. Trei competitori ar fi mai buni decât doi. Care o să fie viitorul lider, vom vedea.

Despre Cioloş şi PNL

Nu ştiu ce doreşte domnia sa. PNL nu cred că îngrădeşte nimănui dreptul de a veni în partid. Competiţiile de participare la Congres nu sunt restrictive, dar nu ştim ce vrea domnia sa.

Încă nu m-am hotărât dacă candidez pentru o funcţie. Sunt încă nou în partid. Însă, vreau să mă implic mai mult în PNL. Acum, mă implic mai mult în lupta împotriva PSD. Sper ca cineva să-i oprească pe cei din PSD în marşul acesta de distrugere a ţării.