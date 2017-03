Europarlamentarul Tőkés László: UDMR foloseşte proiectul autonomiei doar pentru a culege voturi

Europarlamentarul Tőkés László a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă care a avut loc la Cluj, că UDMR se face vinovată de ”sabotarea autonomiei”, el cerându-le aliaţilor Uniunii să ofere sprijinul lor CNMT şi Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania.







”Transilvănenii nu au fost întrebaţi de cine vor să aparţină, de România sau de Ungaria. Suntem cetăţeni loiali, dar nu ne-a întrebat nimeni. Suntem ignoraţi, deşi i-am rugat să ne întrebe. Autonomia înseamnă libertate de decizie pentru maghiari şi secui, iar noi avem acest drept de a ne decide soarta. Ziua Libertăţii secuieşti a reprezentat […] Bucureştiul ignoră cele 200.000 de semnături ale maghiarilor şi secuilor. Sistemul comunist se perpetuează în România şi din păcate cunosc şi maghiari care nu doresc să exprime voinţa populară. Manifestaţia de ieri (vineri - n.r.), de la Târgu-Mureş (manifestaţie prilejuită de Ziua Libertăţii Secuilor, la care au participat aproximativ 2.000 de oameni - n.r.) a fost foarte importantă pentru că îi comemorează pe martirii care s-au sacrificat pentru libertate. Noi avem instrumente democratice pentru a ne exprima dorinţele, dar în ultimii 27 de ani nu am putut face niciun pas înainte. Ne bucurăm că Ungaria ne sprijină în procesul de obţinere a autonomiei, ne bucurăm că CNMT ne sprijină în solicitările cu privire la dorinţele de autonomie culturală şi teritorială. Este important ca maghiarii să ajungă la consens. UDMR a sabotat autonomia în ultimii 27 ani. Nu aşa am pornit. Eu am fost membru fondator şi autonomia era parte a acestui partid. Trebuie să ne regăsim. Toţi aliaţii UDMR-ului trebuie să ne sprijine pentru a ne exprima dreptul inalienabil la autonomie internă”, a explicat Tőkés.





Europarlamentarul susţine că UDMR foloseşte proiectul autonomiei doar în campaniile electorale, pentru a strânge voturi.





”Pentru culegerea voturilor şi numai pentru acest motiv, UDMR foloseşte proiectul de autonomie. Eu cred că s-a făcut un pact, Pactul de la Neptun din anii ’90, iar ei s-au înţeles cu PSD-ul pentru a renunţa la reprezentarea autonomiei în schimbul unor funcţii în Parlament sau în Guvern. Trebuie să termine cu această politică duplicitară”, a mai spus el.





Preşedintele PPMT, Szilagy Zsolt a explicat că autonomia nu ar reprezenta o măsură care să creeze probleme, ci ar fi o soluţie pentru a le rezolva pe cele deja existente, el declarând că de mai bine de cinci ani aşteaptă ca Guvernul să accepte dialogul cu reprezentanţii comunităţii maghiare.





”Autonomia nu ar genera, ci ar soluţiona conflictele existente. Relaţiile româno-maghiare ar putea fi soluţionate, iar împăcarea ar putea fi atinsă dacă ne-am consulta la o masă, am discuta despre autonomie şi am ajunge la un acord astfel încât conflictul s-ar soluţiona. Petiţia depusă ieri este importantă în acest sens şi nădăjduim că Guvernul va discuta cu maghiarii şi secuii pentru a avea un acord. Nu dorim independenţă, precum catalanii sau scoţienii, ci avem dreptul la autodeterminare internă iar de aceea dorim să fim ascultaţi. Cerem ferm pornirea dialogului în Guvern şi reprezentanţii legitimi ai maghiarilor, cei care cer autonomia Ţinutului Secuiesc. Avem nevoie de dialog. Guvernul destabilizează situaţia prin negarea dialogului şi prin tabuizarea acestui subiect”, a mai spus preşedintele PPMT.