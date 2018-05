Elena Udrea a sesizat Comisia de control al SRI cu privire la dosarul „Gala Bute”

"Am parcurs sesizarea pe care ne-a făcut-o domnul Traian Băsescu. Am coroborat această sesizare cu încă o sesizare care ne-a venit astăzi (miercuri - n.r.) din partea doamnei Udrea, prin avocat. Sunt o serie de lucruri pe care le-am şi concluzionat. În primul rând, am hotărât să cerem SRI nota la care domnul Băsescu face referire şi pe care ne-a trimis-o. Avem numărul notei din data respectivă, să vedem dacă acea notă este autentică. Al doilea lucru, am hotărât să solicităm SRI planul de cooperare, să vedem dacă a existat şi ce a presupus acesta - plan de cooperare între SRI şi DNA”, a spus Claudiu Manda.

Manda a mai explicat că a înţeles faptul că în dosarul “Gala Bute” a existat cooperare între SRI şi DNA, însă DNA a informat ICCJ că nu a colaborat cu SRI în dosar.

”Dacă nota ar fi reală, am înţeles următoarele - că a existat cooperare între SRI şi DNA pe acea speţă, care are legătură cu Gala Bute, că DNA a trimis către Înalta Curte de Casaţi şi Justiţie o adresă în care spunea că nu a existat colaborare între SRI şi DNA pe baza protocolului, ci doar pe baza legii, deşi în notă se fac referiri la articole din protocol şi la acel plan de cooperare. Ce am sesizat este că în anul 2011 exista acea notă de informare de la SRI către DNA, în care se vorbea de persoane care sunt cumva în dosarul Gala Bute, unde existau suspiciuni de infracţiuni de corupţie, niciuna de ameninţare la adresa securităţii naţionale, iar din câte am înţeles persoanele respective au devenit martori sau martori denunţători şi inculpat a devenit doamna Udrea, deşi în acea informare nu se vorbeşte absolut deloc de doamna Udrea că ar fi vinovată cu ceva. Interesant este faptul că adresa era din 2011, iar dosarul a început în 2015”, a mai explicat senatorul PSD.

Săptămâna trecută, fostul preşedinte Traian Băsescu a făcut public un document atribuit SRI, despre care spune că este strict secret şi i-a parvenit în urmă cu câteva luni, vizând dosarul Gala Bute. Traian Băsescu spunea că acest document arată că a existat un plan de cooperare între DNA şi SRI şi că a sesizat CSM, Inspecţia Judiciară, ministrul Justiţiei şi Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI.

”Este o declaraţie despre justiţie şi despre nevoia de a pune capăt falsurilor din justiţie şi judecăţii fără probe. În primul rând, plec de la premisa că avem nevoie urgent de desecretizare a procurorului între SRI şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Până nu va fi public acest protocol, nu vom înţelege mecanismele prin care unele complete de judecată condamnă, aşa-numitele canale ale instanţelor”, afirma Traian Băsescu, în plenul Senatului.

La sfârşitul săptămânii trecute, Elena Udrea, aflată în Costa Rica, spunea că, după situaţia prezentată de Băsescu, a decis împreună cu avocaţii să ceară repunerea pe rol a dosarului "Gala Bute".

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au amânat miercuri pentru 5 iunie decizia definitivă în dosarul "Gala Bute", în care fostul ministru al Dezvoltării Regionale Elena Udrea a fost condamnată, în primă instanţă, la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu.