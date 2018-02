VIDEO Elena Udrea a confirmat că este însărcinată: E o sarcină gemelară, sper să fie băieţi

„Dacă vii în vizită, Costa Rica pare o ţară frumoasă, prietenoasă. Pentru cei care trăiesc aici, mi se pare o ţară destul de scumpă. Eu am venit, mi-am vizitat nişte prieteni foarte buni. Am găsit nişte români, vechi cunoştinţe care ne-au arătat locuri frumoase. Am văzut opinii cum că ar fi o ţară în care poţi face orice. Nici pe departe. Costa Rica nu e o ţară din Africa în care cu 1.000 de dolari poţi fi preşedintele ţării. Exclus. Oriunde te-ai afla, tot acasă vrei să trăieşti”, a spus Udrea.

Aceasta a explicat că intenţionează să mai stea, iar ulterior va merge la Atena pentru o procedură medicală.

Totodată, a anunţat că este însărcinată cu gemeni şi că va avea doi băieţi. Mărturisirea a fost făcută în contextul în care prezentatoarea i-a spus că „vizionara“ Carmen Harra a spus că va avea un băiat.

„Eu sper să am doi, dacă tot e să fie, pentru că e vorba de o sarcină gemelară. Dacă tot e băiat, să fie doi. Sarcina evoluează bine“, a reacţionat Udrea. „Sunt o fiinţă pozitivă şi îmi doresc să am liniştea necesară să pot să duc până la final sarcina cu starea bună pe care o am acum. Nu prea au fost recomandate călătoriile cu avionul de către medici, dar lucrurile au ieşit bine, în pofida drumului destul de lung. Nu am ştiut care sunt riscurile zborului cu avionul“, a mai spus Udrea.

Întrebată dacă se teme să ajungă din nou la puşcărie, Udrea a confirmat, dar a spus că ”până la urmă din puşcărie se iese”.