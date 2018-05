Dragnea, reacţie dură după plângerea pe numele lui Dăncilă: E o tentativă de lovitură de stat. E o acţiune violentă şi nedemocratică

„Nu asculţi, te trimitem la poliţia politică. Acesta este un demers care înseamnă o tentativă de lovitură de stat. Iohannis, după cele 6 case, vrea să ia şi Palatul Victoria“, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

„Nu vom ceda pentru că e o acţiune violentă, nedemocratică, de a bloca un Guvern care a adus bunăstare şi de a aduce bunăstare şi de a aduce un Guvern care să atace salariile“, a completat Liviu Dragnea.

Nu în ultimul rând, liderul PSD a subliniat: „Nu suntem un partid de blegi, fricoşi, care stăm capul jos şi aşteptăm să ne taie capul Iohannis sau slugile lui“.





„Nu am acceptat să închid ochii“

Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o plângere penală pe numele Vioricăi Dăncilă, premierul fiind acuzat de „înaltă trădare“. „Am depus o sesizare la PICCJ privind anumite fapte săvârşite de Viorica Dăncilă, dar şi de preşedintele Liviu Dragnea. Această sesizare este depusă de mine, Ludovic Orban, în calitate de cetăţean al României. Am considerat o obligaţie morală pentru mine. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, să fiu pasiv, atunci când am constatat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României, iar ceea ce se întâmplă de o bună bucată de vreme riscă să distrugă orice urmă de credibilitate a României pe plan extern, riscă să dinamiteze punţi care au fost construite în zeci de ani de România şi alte ţări, de asemenea riscă să pună în pericol interese fundamentale ale României care sunt puse pe tarabă ca la talcioc de Dragnea şi de acoliţii lui pentru diferite interese de natură personală”, a declarat Ludovic Orban.